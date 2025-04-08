Трамп хочет заключить сделку с ЕС: готов смягчить условия пошлин, но взамен требует денег

Президент США Дональд Трамп готов отсрочить для Европейского Союза (ЕС) введение масштабных 20%-ных пошлин, если тот закупит у Штатов энергоносителей на 350 млрд долларов. В то же время, он отверг предложение самого ЕС о взаимных нулевых тарифах на автомобили и промышленные товары.

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Об этом сообщает Politico. Отмечается: Трамп хочет от Евросоюза 350 млрд долларов, поскольку, по его словам, именно столько составляет торговый дефицит между ним и США.

"Дефицит в торговле с ЕС ... исчезнет быстро. ... Один из легких способов – если они будут покупать у нас энергию. … Они могут её купить, и мы избавимся от 350 миллиардов за одну неделю. Им придется купить", – сказал Трамп.

При этом подчеркивается: по словам Трампа, настоящее время ЕС дальше всех продвинулся в вопросе снижения пошлин. В частности, отметил он, "они существенно снизили свои тарифы на автомобили".

Впрочем, подчеркнул Трамп, он хоте бы, чтобы ЕС таже снизил свои стандарты. По его словам, это позволит большему количеству американских товаров попадать на рынок союза.

"Они придумывают правила и нормы, разработанные с одной целью: чтобы вы не могли продавать свой продукт в этих странах. Мы не позволим этого", – сказа президент США.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, являются ли новые пошлины тактикой переговоров или это долгоиграющее решение, Трамп не исключил оба варианта.

"Это могут быть постоянные пошлины. Но переговоры так же могут быть", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что не намерен отменять новые взаимные пошлины, которые он ввел 2 апреля. Вместо этого он анонсировал переговоры с рядом стран и "честные соглашения" с ними.

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