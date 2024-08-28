В украинских обменниках заметно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских обменниках снизили курс доллара – прежде всего, в покупке. Утром 28 августа там определили его стоимость в средние 40,81/41,5 грн (покупка/продажа). Что сразу на 15 коп. дешевле в покупке и на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Изменения произошли и в банках. Там определили наличный курс валюты в средние 41,15/41,6 грн (покупка/продажа). Что:

на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

осталось на прежнем уровне в продаже.

В целом же, крупные учреждения покупают наличный доллар по 40,9-41,2 грн. Так:

ПриватБанк – 40,9 грн;

Укрэксимбанк – 40,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,1 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,2 грн;

OTP Bank – 41,1 грн.

Продают они его по 41,44-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,5 грн;

Укрэксимбанк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,44 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,6 грн;

OTP Bank – 41,6 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом до конца августа

В свою очередь, финансовый эксперт Алексей Козырев ожидает, что на текущей рабочей неделе (заканчивается 30 августа) в украинских банках существенно изменится курс наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,8 до 41,85 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

В обменниках же ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41 до 41,8 грн.

В целом же, подчеркнул он, главными драйверами валютного рынка Украины на этой неделе будут текущие хозяйственные расчеты бизнеса, госкомпаний и бюджета до конца месяца. "Компании закрывают свои операции с украинскими партнерами на внутреннем и иностранном контрагенте на внешнем рынках", – объяснил эксперт.

Кроме того, отметил он, оживится и розничная торговля школьными принадлежностями и гаджетами. От чего выиграют владельцы обменников – "ведь часть родителей будет вынуждена тратить свои валютные заначки, чтобы профинансировать гривневые расходы на ребенка перед новым учебным годом".

Как сообшал OBOZ.UA, в то же время, Козырев считает, что украинцам не стоит забирать свои сбережения из банков. Ведь несмотря на продолжающуюся войну, банкам удалось накопить достаточно денег, а потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят".

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