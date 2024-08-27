В банках переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта
В украинских банках подорожал наличный доллар. В полдень 27 августа они определили его курс в средние 41,2/41,6 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дороже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее.
В целом, крупные учреждения покупают валюту по 40,5-41,2 грн. Так:
- ПриватБанк – 40,86 грн;
- Укрэксимбанк – 41 грн;
- Райффайзен Банк – 41,1 грн;
- ПУМБ – 41,2 грн;
- Сенс Банк – 41,15 грн;
- Укрсиббанк – 41,05 грн;
- Универсал Банк – 40,5 грн;
- OTP Bank – 41,1 грн.
Продают же они ее по 41,44-41,7 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,46 грн;
- Укрэксимбанк – 41,6 грн;
- Райффайзен Банк – 41,44 грн;
- ПУМБ – 41,7 грн;
- Сенс Банк – 41,54 грн;
- Укрсиббанк – 41,65 грн;
- Универсал Банк – 41,5 грн;
- OTP Bank – 41,65 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Какой курс выставили обменники
В обменниках же в полдень 27 августа курс доллара определили в средние 40,96/41,52 грн (покупка/продажа). Что:
- сразу на 16 коп. дороже в покупке;
- на 5 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее.
Нужно ли забирать деньги из банков
В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев считает, что украинцам не стоит забирать свои сбережения из банков. Ведь несмотря на продолжающуюся войну, банкам удалось накопить достаточно денег, а потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят". Он отметил:
- объем всех средств населения и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся в банках, по данным Фонда гарантирования, составляет, "около 1,2 млрд грн";
- в то же время, банки держат в ОВГЗ 726,45 млрд грн в эквиваленте;
- также банки располагают 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка overnite (по состоянию на 21 августа);
- в депозитных сертификатах, размещенных на тендерах ("это трехмесячные депозитные сертификаты) есть еще 156,24 млрд грн.
"Таким образом, ОВГЗ и депозитные сертификаты уже перекрывают средства физических лиц, находящихся на счетах банков. Подчеркиваю, это все средства физлиц – и срочные, и на текущих счетах. … Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно", – рассказал аналитик.
При этом он признал: наличие в банках "очень большого объема избыточной ликвидности" является проблемой для украинской экономики. Ведь "было бы лучше, если бы эти деньги работали, например, в реальном секторе посредством кредитов".
Однако, констатировал аналитик, этого сейчас либо вообще не происходит. Либо происходит, но "в очень небольших объемах".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается снижение курса наличного доллара. Так, в экспертной среде прогнозируют, что в течение текущей недели (заканчивается 1 сентября) средний наличный курс валюты останется в коридоре от 41,2 до 41,8 грн/доллар, однако сместится ближе к первому показателю.
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