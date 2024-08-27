В обменниках готовятся существенно менять курс доллара: чего ожидать украинцам до конца августа

На текущей рабочей неделе (заканчивается 30 августа) в украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,8 до 41,85 грн, тогда как вечером 27 августа они покупают валюту в среднем по 41,2 грн, а продают по 41,59 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в обменниках же ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41 до 41,8 грн. Вечером же 27 августа в обменных пунктах доллар стоит в среднем 40,97 грн в покупке и 41,51 грн в продаже.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек по доллару. Оптовые точки валютообмена (обычно от 1000 долларов) могут сузить уровень спреда до 12-18 копеек", – рассказал Козырев.

В целом же, подчеркнул он, главными драйверами валютного рынка Украины на этой неделе будут текущие хозяйственные расчеты бизнеса, госкомпаний и бюджета до конца месяца. "Компании закрывают свои операции с украинскими партнерами на внутреннем и иностранном контрагенте на внешнем рынках", – объяснил эксперт.

Кроме того, отметил он, оживится и розничная торговля школьными принадлежностями и гаджетами. От чего выиграют владельцы обменников – "ведь часть родителей будет вынуждена тратить свои валютные заначки, чтобы профинансировать гривневые расходы на ребенка перед новым учебным годом".

Как сообшал OBOZ.UA, в то же время, Козырев считает, что украинцам не стоит забирать свои сбережения из банков. Ведь несмотря на продолжающуюся войну, банкам удалось накопить достаточно денег, а потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят".

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