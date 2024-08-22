Украинцам рассказали, нужно ли забирать деньги с банков: есть ли риски, что средства "сгорят"

Украинцам не стоит забирать свои сбережения с банков. Ведь несмотря на продолжающуюся войну, банкам удалось накопить достаточно денег, а потому запас средств для того, чтобы отдать депозиты, у них есть. Соответственно, если положить деньги в банк, то они там не "сгорят".

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Об этом сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил:

объем всех средств населения и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"), которые находятся в банках, по данным Фонда гарантирования, составляет, "около 1,2 млрд грн";

в то же время, банки держат в ОВГЗ 726,45 млрд грн в эквиваленте;

также банки располагают 361,22 млрд грн в депозитных сертификатах Национального банка overnite (по состоянию на 21 августа);

в депозитных сертификатах, размещенных на тендерах ("это трехмесячные депозитные сертификаты) есть еще 156,24 млрд грн.

"Таким образом, ОВГЗ и депозитные сертификаты уже перекрывают средства физических лиц, находящихся на счетах банков. Подчеркиваю, это все средства физлиц – и срочные, и на текущих счетах. … Запас в банковской системе средств на то, чтобы отдать депозиты, есть. Поэтому забирать деньги из банков из-за страха, что их могут не вернуть, не нужно", – рассказал аналитик.

При этом он признал: наличие в банках "очень большого объема избыточной ликвидности" является проблемой для украинской экономики. Ведь "было бы лучше, если бы эти деньги работали, например, в реальном секторе посредством кредитов".

Однако, констатировал аналитик, этого сейчас либо вообще не происходит. Либо происходит, но "в очень небольших объемах".

Держать деньги в банке выгоднее, чем "под матрасом"

В то же время он подчеркнул: с одной стороны, банки действительно снизили депозитные ставки. Но с другой, за 2023 год официальная инфляция составила 5,1%. Т.е., те, кто просто хранил деньги "под матрасом" за этот год "получили как минимум, на 5% уменьшенную покупательную способность своих средств".

"Если смотреть по ситуации по валюте, то я хочу напомнить, что та же инфляция есть и в Соединенных Штатах, и в еврозоне. И если вы держите средства (инвалюту. – Ред.) под матрасом, вы не имеете возможности как-то компенсировать себе это снижение покупательной возможности", – напомнил Козырев.

В связи с чем, отметил он, "значительное количество населения использует вариант положить средства на депозиты в банках". Ведь, резюмировал эксперт, деньги "нужно держать в банках, где вы можете на них дозарабатывать".

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом. Причина – полномасштабная война. Однако до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара.

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