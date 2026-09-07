В украинских обменниках стремительно переписали курс: сколько стоит доллар 7 сентября

За выходные в украинских обменниках заметно подешевел доллар – однако только в покупке. В полдень понедельника 7 сентября они определили его курс в средние 44,16/44,91 грн (покупка/продажа), что сразу на 20 коп. ниже в покупке, чем было вечером пятницы 4 числа, но осталось на прежнем уровне в продаже.

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Произошли изменения и в банках – однако менее заметные. Там стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 44,41/44,87 грн (покупка/продажа), что:

на 1 коп. дешевле в покупке;

на 3 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 44,75-45 грн. Так:

ПриватБанк – 44,75 грн;

Сенс Банк – 44,85 грн;

ПУМБ – 45 грн;

Райффайзен Банк – 44,8 грн;

Универсал Банк – 44,85 грн;

Укрсиббанк – 44,85 грн;

А-банк – 45 грн;

Правекс Банк – 44,85 грн;

Юнекс Банк – 44,83 грн.

Покупают же они ее по 44,15-44,45 грн. В частности:

ПриватБанк – 44,15 грн;

Сенс Банк – 44,4 грн;

ПУМБ – 44,4 грн;

Райффайзен Банк – 44,35 грн;

Универсал Банк – 44,35 грн;

Укрсиббанк – 44,3 грн;

А-банк – 44,4 грн;

Правекс Банк – 44,45 грн;

Юнекс Банк – 44,3 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в Украине на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 13 сентября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,3-44,8 грн. Таким образом, до конца недели:

в обменниках ожидается рост курса в покупке при снижении в продаже;

в банках – снижение как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Война оставляет огромный простор для непредсказуемых событий, поэтому абсолютной гарантии стабильности на валютном рынке не существует. Однако в нынешних условиях ситуация на валютном рынке, скорее всего, останется прогнозируемой: несмотря на риски, которых все больше будет увеличиваться, Нацбанк может удачно сдерживать "эмоции" курсов, не давая им "выйти из берегов", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 75 трлн грн. Что на 1,3 млрд грн больше, чем было в июле. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,155 трлн грн.

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