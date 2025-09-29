В украинских обменниках "отказались" от старого курса: сколько теперь стоит доллар
Украинские обменники существенно повысили курс доллара – однако только в покупке. Утром 29 сентября они определили его в средние 41,26/41,58 грн (покупка/продажа), что сразу на 53 коп. выше в покупке, чем днем ранее, но осталось на прежнем уровне в продаже.
Произошли изменения и в банках – однако менее заметные. Там стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 41,25/41,65 грн (покупка/продажа). Это:
- на 1 коп. дороже в покупке;
- на 3 коп. дешевле в продаже.
В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,55-41,8 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,64 грн;
- Райффайзен Банк – 41,56 грн;
- ПУМБ – 41,8 грн;
- Сенс Банк – 41,7 грн;
- Укрсиббанк – 41,69 грн;
- ТАСкомбанк – 41,55 грн;
- Абанк – 41,8 грн;
- Прокредит Банк – 41,65 грн.
Покупают же они ее по 41,04-41,3 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,04 грн;
- Райффайзен Банк – 41,23 грн;
- ПУМБ – 41,2 грн;
- Сенс Банк – 41,25 грн;
- Укрсиббанк – 41,1 грн;
- ТАСкомбанк – 41,3 грн;
- Абанк – 41,2 грн;
- Прокредит Банк – 41,1 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Что будет с долларом с 1 октября
В вою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что на текущей неделе (29 сентября – 5 октября) наличный курс доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,2-41,5 грн. Таким образом, ожидается снижение стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.
При этом подчеркивается: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:
- До 0,5-0,6 грн в банках.
- До 0,6-1 грн в обменниках.
Кроме того, отмечается, разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках. А также 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.
А разница курсов продаж – 0,1-0,2 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменниках.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, по словам экономиста, бывшего советника президента Украины Олега Устенко, на ближайшие полгода курс защищен. Однако только за счет золотовалютных резервов.
