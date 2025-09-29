В украинских обменниках "отказались" от старого курса: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники существенно повысили курс доллара – однако только в покупке. Утром 29 сентября они определили его в средние 41,26/41,58 грн (покупка/продажа), что сразу на 53 коп. выше в покупке, чем днем ранее, но осталось на прежнем уровне в продаже.

Произошли изменения и в банках – однако менее заметные. Там стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 41,25/41,65 грн (покупка/продажа). Это:

на 1 коп. дороже в покупке;

на 3 коп. дешевле в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,55-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,64 грн;

Райффайзен Банк – 41,56 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,69 грн;

ТАСкомбанк – 41,55 грн;

Абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,65 грн.

Покупают же они ее по 41,04-41,3 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,04 грн;

Райффайзен Банк – 41,23 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,25 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

ТАСкомбанк – 41,3 грн;

Абанк – 41,2 грн;

Прокредит Банк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с долларом с 1 октября

В вою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что на текущей неделе (29 сентября – 5 октября) наличный курс доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,2-41,5 грн. Таким образом, ожидается снижение стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

При этом подчеркивается: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках. А также 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продаж – 0,1-0,2 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменниках.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, по словам экономиста, бывшего советника президента Украины Олега Устенко, на ближайшие полгода курс защищен. Однако только за счет золотовалютных резервов.

