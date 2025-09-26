Ожидается ощутимое изменение курса доллара: украинцам рассказали, к чему готовиться с 1 октября

В украинских обменниках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (29 сентября – 5 октября) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,5 грн. В то же время вечером 26 сентября там покупали ее в среднем по 41,01 грн, а продавали по 41,52 грн. Таким образом, не исключается рост курса в покупке, при снижении в продаже.

В то же время, в банках прогнозируется снижение курса как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,2-41,5 грн.

Вечером же 26 сентября там покупали доллар в среднем по 41,25 грн. А продавали по 41,69 грн.

При этом подчеркивается: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках. А также 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продаж – 0,1-0,2 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменниках.

"На валютном рынке стоит надеяться на еще одну неделю относительного покоя. Колебания доллара не будут представлять угрозы и не будут провоцировать ажиотаж", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: стабильность доллара обеспечивает несколько факторов. В частности:

Стратегия Нацбанка на валютном рынке.

По словам Лесового, она является эффективной, поскольку "фактически снимает вопросы неожиданных и стремительных курсовых скачков".

"В частности, режим управляемой гибкости предусматривает, что в любых ситуациях, которые могут трактоваться как потенциально угрожающие, регулятор может вмешаться и по максимуму насытить спрос через механизм валютных интервенций", – объяснил банкир.

Снижение потребительских цен.

Как рассказал Лесовой, ожидается, что сентябрьские показатели инфляции будут "почти нулевыми".

"Высокий сезон" в экономике.

Речь о росте показателей во всех стратегически важных сферах – строительстве, АПК, перерабатывающей отрасли и т.д.

"В то же время крепкая гривня может привлечь внимание части граждан, которые решат разместить свободные средства на гривневых депозитах. Тем более что сейчас максимальные ставки по наиболее востребованным вкладам от 6 мес. до 9 мес. могут достигать 17%, что позволяет не только проиндексировать средства на уровень инфляции, но и получить пассивную прибыль", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, по словам экономиста, бывшего советника президента Украины Олега Устенко, на ближайшие полгода курс защищен. Однако только за счет золотовалютных резервов.

