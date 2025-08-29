Будет ли резкое изменение курса доллара: OBOZ.UA узнал, к чему готовятся на валютном рынке с 1 сентября

Лето 2025 года Украина заканчивает с вполне приемлемым курсом доллара – который не дотягивает и до 42 грн. Так, на 28 июня официальный курс определен в 41,32 грн. А в полдень 27 августа в банках наличный курс выставляли на среднем уровне 41,1/41,6 грн (покупка/продажа); в обменниках – 40,94/41,46 грн (покупка/продажа). Что и можно считать отправной точкой на сентябрь.

OBOZ.UA разбирался, что о курсе доллара в Украине говорят в банковском секторе и экспертной среде и чего украинцам ожидать от валюты с 1 сентября. А также почему даже самый детальный прогноз стоит воспринимать осторожно.

Что будет происходить на валютном рынке Украины в сентябре

В целом же, в банковском секторе не ожидают в сентябре кардинального изменения ситуации на валютном рынке, по сравнению с летом. Ведь, отметил в разговоре с OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, наступление осени – "это лишь дата в календаре".

"Ожидания от первой недели осени достаточно просты: как и летом, главной тенденцией будет стабильность курса доллара. Сентябрь же обещает быть месяцем с умеренным волнением на валютном рынке. То есть, это не время для паники. Но и не время полностью расслабляться: следует просто держать руку на штурвале собственных финансов", – рассказал он.

По словам банкира, сейчас валютный рынок находится в "достаточно комфортных условиях". Так:

С одной стороны, аграрные компании активно реализуют излишек валюты.

С другой – Нацбанк готов противодействовать любым неожиданным всплескам спроса.

А потому, констатировал он, как и в предыдущие месяцы, в сентябре курсы периодически могут как расти, так и снижаться. Однако эти изменения, заверил Лесовой, "будут иметь незначительный характер".

Что будет формировать курс доллара в Украине

Общую же валютную ситуацию в сентябре в Украине будет определять ряд факторов. Как рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, речь идет, прежде всего, о:

Снижении инфляции.

В частности, по итогам июля в Украине была зафиксирована самая низкая инфляция с февраля 2025 года – 14,1% к июлю-2024.

Постепенном росте ВВП.

По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, в регуляторе ожидают, что рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2025 году составит 2,1%.

И хотя в апреле-2025 ожидания были значительно лучше – 3,1%, – речь идет, все же о росте. То есть, пусть и медленнее, чем могла бы, но экономика Украины будет расти.

Также на валютную ситуацию, по словам Мустафаевой, будет влиять политика Нацбанка по сглаживанию курсовых колебаний, которую она охарактеризовала как эффективную, поскольку:

Режим управляемой гибкости, который действует в Украине, "не допускает резких курсовых скачков".

Нацбанк, утверждает она, имеет все инструменты для балансировки спроса и предложения.

Будут влиять на курсовую ситуацию, по словам Мустафаевой, и другие факторы. В частности:

Реальная военно-техническая и финансовая помощь партнеров Украины – с прицелом на 2026 год.

"Макрофинансовая поддержка остается ключевым источником стабильности экономики и позволяет покрывать значительную часть бюджетных расходов. Ожидается, что в сентябре-октябре Украина получит подтверждение достаточных объемов помощи – по оценкам, в 2026 году потребность может достичь 40-45 млрд долларов", – объяснила Мустафаева.

Прогнозируемый пересмотр учетной ставки НБУ.

По ее словам, ожидается, что в сентября регулятор заметно снизит учетную ставку – с текущих 15,5% до 14,5-15%.

Как пояснила Мустафаева, это будет "логическим отражением положительной макроэкономической динамики". Ведь инфляция снижается уже несколько месяцев подряд, и "эта тенденция, вероятно, будет продолжаться".

Отдельно она выделила военный фактор. Причем не только ситуацию на фронте и последствия ракетно-дронных атак, но и возможные дипломатические инициативы по замирению или остановке активной фазы войны.

"Хотя курс валют обычно формируется под влиянием экономических показателей, война истощает, сказывается на общественных настроениях, порождая как волны безосновательной эйфории, так и периоды апатии или тревоги. Колебания эмоционального градуса могут влиять на поведение граждан на валютном рынке", – констатировала Мустафаева.

Наличный рынок: без резких колебаний

Ряд факторов будет влиять и на ситуацию и на наличном рынке. Впрочем, подчеркивают опрошенные OBOZ.UA эксперты, ожидать в сентябре резкого взлета или обвала курса не стоит.

"Если мы говорим о краткосрочной перспективе, то я бы не ожидал, каких-либо принципиальных изменений. Почему? Потому что размер золотовалютных резервов достаточен для того, чтобы держать ситуацию на текущем уровне", – объяснил экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко.

Он добавил: сейчас размер золотовалютных резервов (ЗВР) составляет более 40 млрд долларов. И при таких условиях "было бы трудно даже представить, что может произойти существенное изменение курса".

"Более того, НБУ сейчас имеет все рычаги для того, чтобы при желании как укрепить гривну, так и держать ее на текущем уровне. Поэтому в краткосрочной перспективе я вообще не вижу никаких рисков", – заверил Устенко.

Со своей стороны, руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что единственным фактором, "который, в принципе, влияет на изменение курса", является спрос на доллар. Причем, не среди импортеров, а у населения и бизнеса.

"Дело в том, что если и есть какой-то избыточный спрос на валюту среди импортеров, то Нацбанк пытается его полностью удовлетворять. Поэтому основной вопрос – активно ли будут покупать доллар население и бизнес", – пояснил он.

Пока же, отметил Паращий, признаков приближения всплеска спроса на доллар в Украине не просматривается. А потому и ожидать резких скачков или проседаний курса не стоит.

Прогноз курса доллара в Украине в сентябре

Официальный курс

По словам Мустафаевой, в сентябре официальный курс будет находиться в пределах 41,4-42,2 грн – в связи с чем не исключается заметный рост официального доллара. При этом эксперт:

Признала, что прогнозный разброс оказался "слишком широким".

"Однако это обусловлено тем, что в разные периоды месяца курс может как снижаться, так и расти", – пояснила Мустафаева.

Отметила, что риски выхода курса за указанные рамки будут минимальными.

Отмечается, что дело в том, что основным игроком на валютном рынке является Нацбанк. Который, утверждается, имеет "достаточно возможностей поддержать баланс". В частности, оперативно корректируя курсовые показатели из-за насыщения спроса.

"Сентябрьский валютный рынок будет оставаться предсказуемым, а возможные риски будут гаситься еще на начальной стадии. Нацбанк внимательно мониторит ситуацию и готов вовремя ее стабилизировать", – резюмировала Мустафаева.

Что будет с наличным курсом в банках и обменниках

По словам Лесового, в первую неделю сентября курс наличного доллара в Украине будет находиться в пределах 41,6-42 грн. То есть ожидается рост стоимости валюты как в покупке, так и в продаже.

При этом подчеркивается: разница между курсами покупки и продажи будет составлять:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, что разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменниках.

Похожий курс ожидает и Паращий. По его словам, стоимость доллара в кассах банков и обменников будет находиться в пределах 41,5-42 грн.

"Считаю, что мы будем видеть такой же курс, который и сейчас. Колебания же возможны – однако лишь на 1-2%", – спрогнозировал со своей стороны Устенко.

Что будет происходить с долларом в дальнейшем

А вот если говорить о более долгой перспективе, то здесь, по словам специалистов, нельзя исключать более заметных изменений. Ведь, напомнил Лесовой, с началом осени в Украине запускается бюджетный процесс, "где закладывают средневзвешенный курс доллара на следующий год".

Впрочем, высказал мнение он, к официальным прогнозам следует относиться с определенным скепсисом. И воспринимать их скорее как ориентир.

"В бюджете этого года закладывали 45 грн/доллар. Но реальность сложилась иначе: на 1 января официальный курс был 42,02 грн, и в конце лета он держался ниже прогнозного уровня", – напомнил банкир.

В то же время, по его словам, осень традиционно активизирует бизнес – особенно в аграрном секторе, оборонно-промышленном комплексе и строительстве. Что "способствует росту ВВП и внутреннего спроса".

Рост спроса на валюту ожидает и Паращий. Однако:

Не критический.

Не раньше середины осени.

"С началом нового политического и учебного года, и бизнес-сезона появляется спрос на валюту. Особенно ближе к середине осени", – пояснил он.

В свою очередь, Устенко уверяет: на ближайшие полгода курс защищен. Однако, уверяет он, только за счет ЗВР.

"А можем ли мы быть уверенными, что ЗВР будут пополняться так, как раньше? По моему мнению, да. А потому, у Национального банка будет возможность поддерживать курс на сегодняшнем уровне", – отметил экономист.

Впрочем, признал он, если перебои с финансовой помощью Украине со стороны партнеров, все же, возникнут, ситуация может измениться.

"Это может быть спусковым крючком для того, чтобы в Нацбанке решили, что надо переходить к меньшей поддержке гривны. Однако в этом случае речь не идет о краткосрочной перспективе", – резюмировал Устенко.

Вместе с тем, констатировала ранее член наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елена Белан, прогнозирование курса доллара является сложной задачей, похожей на угадывание. Ведь все зависит от действий НБУ, который стремится "вернуть инфляцию к цели и там ее удерживать".

"А валютный курс является инструментом достижения инфляционной цели. ... То есть мы пытаемся угадать, что сделает Центральный банк, потому что валютный рынок остается под его контролем", – отметила она.