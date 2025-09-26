В украинских обменниках ощутимо переписали курс доллара: сколько стоит валюта

В украинских обменниках заметно переписали курс доллара. Утром 26 сентября они определили его в средние 40,88/41,56 грн (покупка/продажа). Это на 7 коп. ниже в покупке, но на 11 коп. выше в продаже, чем днем ранее.

Изменили стоимость наличной валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 41,23/41,7 грн (покупка/продажа). Что:

на 3 коп. выше в покупке;

на 5 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают доллар по 41,64-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,65 грн;

Райффайзен Банк – 41,64 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,7 грн.

Покупают же они ее по 41,05-41,37 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,05 грн;

Райффайзен Банк – 41,37 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Сенс Банк – 41,35 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

На ближайшие полгода курс защищен

В то же время, рассказал ранее OBOZ.UA экономист, бывший советник президента Украины Олег Устенко, на ближайшие полгода курс защищен. Однако только за счет золотовалютных резервов.

Он объяснил: сейчас размер золотовалютных резервов составляет более 40 млрд долларов. И при таких условиях "было бы трудно даже представить, что может произойти существенное изменение курса".

"А можем ли мы быть уверенными, что ЗВР будут пополняться так, как раньше? По моему мнению, да. А потому у Национального банка будет возможность поддерживать курс на сегодняшнем уровне", – отметил экономист.

Впрочем, признал он, если перебои в финансовой помощи партнеров Украине все же возникнут, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

