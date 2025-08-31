Какие доллары не получится сдать в обменники и банки: что обязательно нужно проверить

Украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

Об этом рассказали в НБУ. Там отметили, что речь идет о банкнотах с поврежденными элементами дизайна и защиты.

Впрочем, возможность обменять такие купюры все же есть. Однако сделать это можно по принципу инкасо.

В этом случае банк принимает поврежденные иностранные банкноты и направляет их в зарубежный банк-эмитент. Делается это для:

Проверки подлинности купюры.

Принятия решения об обмене.

Процедура может занять несколько недель или даже месяцев. А за саму услугу взимается комиссия, которую клиент оплачивает вне зависимости от результата рассмотрения. Ее же размер определяет сам банк.

"Если у вас есть иностранные банкноты, содержащие надписи, загрязнения, надрывы или разрезы, вы можете сдать их на инкассо. Нужно обратиться к любому украинскому банку, совершающему операции с соответствующей иностранной валютой. Банки принимают поврежденные и изношенные банкноты, передают их в страну происхождения и обменивают на годные", – рассказали в Нацбанке.

При этом там подчеркнули: для обмена валюты старого образца и специфического номинала сперва следует проверить, не потеряла ли банкнота платежную способность. Сделать это можно на сайте центрального банка страны, которой принадлежит валюта.

"В некоторых случаях такая валюта может быть обменена в любом обменном пункте. Например, в случае с банкнотой 500 евро или долларами США, напечатанными после 1914 года, остающимися платежными средствами. Однако в других случаях валюту можно обменять только в центральных банках стран-эмитентов", – объяснили в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

