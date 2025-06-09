В украинских обменниках не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

За выходные в украинских обменниках ощутимо вырос курс доллара. В полдень понедельника, 9 июня, они покупают его в среднем по 41,26 грн, а продают по 41,6 грн. Что на 31 коп. выше в покупке, чем было вечером пятницы, 6 июня, и на 17 коп. в продаже.

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В банках курс снизили. Там определили его в средние 41,12/41,68 грн (покупка/продажа). Это:

на 1 коп. ниже в покупке;

на 2 коп. в продаже.

В целом крупные учреждения продают валюту по 41,55-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,59 грн;

Райффайзен Банк – 41,55 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Универсал Банк – 41,65 грн;

Укрсиббанк – 41,68 грн;

Таскомбанк – 41,75 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,65 грн.

Покупают они ее по 40,65-41,28 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,99 грн;

Райффайзен Банк – 41,28 грн;

ПУМБ – 41,2 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Универсал Банк – 40,65 грн;

Укрсиббанк – 41,1 грн;

Таскомбанк – 41,1 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,15 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Украинцам рассказали, что будет с долларом в ближайшие дни

В целом на текущей неделе в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Как спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в течение 9-15 июня стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. Таким образом, в них не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

"В середине июня валютный рынок будет находиться в состоянии инерции: любые изменения не станут головокружительными, они будут скорее ситуативными. Постепенно становится ощутимым "укрощение" потребительских цен, что делает невозможным необоснованное снижение стоимости гривни. Потому и поводов к росту курса валют остается мало", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в финансовой группе ICU не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

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