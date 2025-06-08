Следует готовиться к новому курсу доллара: украинцам рассказали, что будет с валютой в банках в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на следующей неделе (9-15 июня) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. В то же время вечером 7 июня там покупали ее в среднем по 41,1 грн, а продавали по 41,7 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в обменниках. Как спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках– 41,6-41,8 грн.

Вечером же 7 июня они покупали доллар в среднем по 40,66 грн. А продавали по 41,43 грн.

"В середине июня валютный рынок будет находиться в состоянии инерции: любые изменения не станут головокружительными, они будут скорее ситуативными. Постепенно становится ощутимым укрощение потребительских цен, что делает невозможным необоснованное снижение стоимости гривни. Потому и поводов к росту курса валют остается мало", – говорится в сообщении.

В целом, подчеркивается, на курсовую ситуацию будет влиять ряд факторов. В частности:

Соблюдение системы валютных изменений, совпадающей с идеологией режима управляемой гибкости.

"Несмотря на то, что посевная завершилась, а затем валютные поступления сократится, на рынке не ожидаются какие-либо существенные изменения спроса. ... Спрос и предложение будут уравновешены – в том числе благодаря валютным интервенциям Нацбанка", – объяснил Лесовой.

Тождественность курса на безналичном и наличном рынках.

"Учитывая текущие тренды, курсовой революции не произойдет. В настоящее время все предостережения известны – это глобальный фактор неопределенности, прежде всего связанный с войной", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в финансовой группе ICU не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что, по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

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