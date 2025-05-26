Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, при каких условиях можно будет получить прибыль

Финансисты не советуют украинцам хранить сбережения в долларах. Дело в том, что ,по их словам, только в 2025 году 100 долларов "под матрасом" или на текущем счете потеряли более 3% стоимости в годовом измерении. А для того, чтобы эта валюта потенциально начала приносить доход, ее курс должен существенно вырасти.

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Об этом сообщили в финансовой группе ICU. Там отметили: на это повлиял ряд факторов. В частности:

Ощутимый рост объемов международной помощи, который "дал НБУ почти карт-бланш на поддержку гривни".

Укрепление евро и ослабление доллара в результате деятельности президента США Дональда Трампа.

"Традиционная инвестиционная "тихая гавань" украинцев – покупка и пассивное держание наличного доллара – это скорее психологическая защитная реакция, чем продуманная инвестиция. …Аналитики повсеместно пересмотрели свои прогнозы в сторону более сильной гривни. Рыночный консенсус уже не 45-46, а скорее 43-44 грн/дооллар в конце 2025 года", – говорится в сообщении.

При этом утверждается: даже если курс упадет до 45 грн/доллар, доходность американской не превысит даже ставки по базовым гривневым депозитам после налогов. Которая равна около 10%.

Более того, отмечают аналитики, доллар потенциально может стать конкурентным с депозитами только если курс "подберется" к 47 грн. Однако следует учитывать наличие на рынке других инструментов, "которые опережают даже очень гипотетический доллар по 47". Это, в частности:

Годовые ОВГЗ под 16%;

корпоративные облигации и пр.

Вместе с тем, считают финансисты, вероятность обвала гривни не слишком большая. Ведь резервы НБУ:

Находятся "на рекордно высоком уровне".

Будут оставаться таковыми на протяжении всего года благодаря внешней финансовой помощи.

Впрочем, признают они, ситуация может измениться в 2026 году – когда "приливы помощи могут ослабнуть и регулятору придется перейти к более сильному ослаблению гривни". Однако, подчеркивается, это вряд ли будет резко и неожиданно.

"Не призываем сдавать все заначки и дедолларизоваться. Предлагаем считать, диверсифицироваться и пользоваться доступными инвестиционными инструментами", – резюмировали финансисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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