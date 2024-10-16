В украинских обменниках не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Украинские обменники существенно снизили курс доллара – прежде всего, в покупке. Утром 16 октября они определили стоимость валюты в средние 40,84/41,52 грн (покупка/продажа), что сразу на 16 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 3 коп. в продаже.

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Банки же выставили стоимость наличной американской валюты на среднем уровне 41,05/41,5 грн (покупка/продажа). Что полностью соответствует курсу предыдущего дня.

В целом крупные учреждения покупают валюту по 40,85-41 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,9 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Райффайзен Банк – 40,9 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Продают они ее по 41,43-41,5 грн. Так:

ПриватБанк – 41,45 грн;

Укрэксимбанк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,43 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,44 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Обменники готовятся покупать доллары по новому курсу

В то же время до конца текущей недели (20 октября) в украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара . По прогнозам, стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В обменниках же курс доллара ожидается на уровне 41,2-41,9 грн. Здесь, таким образом, также прогнозируется рост как в покупке, так и в продаже.

"На валютном рынке сохранится относительно стабильная ситуация: без чрезмерных курсовых изменений (все изменения будут происходить в пределах допустимых коридоров). В то же время рынок будет "оживленным": с ежедневными курсовыми, но не угрожающими изменениями", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В целом же, отметил он, на валютном рынке будут сохраняться обстоятельства мягкого регулирования. Они заключаются в достижении равновесия между спросом и предложением на валюту в условиях инфляционного давления.

"Регулятор будет играть главную роль, оставляя за собой возможность активности в случае появления любых угрожающих тенденций. Соответственно, курсовые показатели, несмотря на периодическое изменение трендов с нисходящего в восходящее и наоборот, в итоге недели почти не изменятся. Рынок будет оставаться достаточно прогнозируемым и даже с элементами инертности, да и система текущих изменений, возникшая вследствие действия режима управляемой гибкости, не предполагает сенсационных курсовых побед", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

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