В какой день недели лучше покупать доллары: что нужно знать об обменниках и валютных правилах

В Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

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При этом стоит помнить, что четкие сезонные колебания, наблюдавшиеся до начала полномасштабной войны, сейчас несколько нивелировались. О том, как и когда правильно покупать валюту, читайте в материале OBOZ.UA.

Стоимость доллара колеблется даже в течение суток: от чего зависит цена

До полномасштабной войны на валютном рынке были четкие сезонные колебания. Они зависели и от экспортных валютных доходов аграриев, и от периодов закупки импортного газа, и от крупных бюджетных платежей. После начала полномасштабной войны в Украине ситуация на валютном рынке стала более динамичной и менее предсказуемой.

Например, в июне 2024-го дефицит текущего счета составил несколько миллиардов долларов. Украина продала товаров на 2,7 млрд долларов, а купила – на 5,4 млрд долларов. До полномасштабной войны был возможен профицит: в некоторые месяцы Украина экспортировала больше, чем импортировала. А чем больше валюты попадает в страну и чем меньше валюты тратится на импорт и выплату кредитов, тем крепче курс гривни.

Как видно на графике, с началом полномасштабной войны дыра между экспортом и импортом значительно увеличилась. В марте импорт снизился, но очень быстро вырос до отметок, превышающих довоенные показатели. А вот компенсировать падение экспорта пока не удалось. К примеру, если в июне 2021-го Украина продала товаров и услуг на 5,3 млрд долларов, то в июне этого года – всего лишь на 2,7 млрд долларов.

"По-прежнему главное и единственное, что влияет на курс, – политика НБУ. Сколько денег и валюты Нацбанк продаст, чтобы сбалансировать спрос, таким и будет курс на межбанковском рынке", – объяснял руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. Но некоторые закономерности все же можно увидеть.

Наибольшее количество колебаний происходит в начале дня, когда банки и обменные пункты открываются и устанавливают свои курсы, а также во время активной торговли на межбанковском рынке, пояснили OBOZ.UA в одном из крупнейших операторов рынка обмена наличной валюты КИТ Group.

"Наличный курс может существенно отличаться от безналичного, особенно во время нестабильности или роста спроса на валюту. Например, во время кризиса или политической нестабильности курс может испытывать существенные колебания даже в течение дня из-за изменения спроса среди населения и спекуляций на рынке", – рассказывают аналитики.

Когда лучше покупать валюту и как будет меняться курс

Если вы думаете, когда покупать валюту, стоит учитывать рыночный тренд. Если доллар дорожает, лучше покупать валюту сразу, когда появилась такая возможность. В период относительной стабильности на рынке курс может оставаться неизменным в течение дня – в таком случае время проведения операции не имеет принципиального значения. А вот если вам нужно продать доллары, чтобы купить гривню, в период девальвации желательно сделать это как можно позже.

"Если же нужно продать определенную сумму валюты на необходимые расходы в гривне во время девальвационного тренда, спланируйте эту операцию как можно ближе к моменту расчета в гривне. Это позволит получить дополнительную гривню за счет прироста курса иностранной валюты, что особенно заметно на операциях с большими суммами. Также рекомендуем пользоваться механизмом временной фиксации курса у оператора валютного рынка", – объясняют в КИТ Group.

В некоторых обменниках, в том числе в КИТ Group, можно зафиксировать курс на 60 минут. При этом, как говорят аналитики, покупка валюты может быть более выгодной в начале недели, особенно во вторник-среду, когда на рынке устанавливается равновесие после выходных. Лучшее время для покупки валюты – это утро, когда банки и обменники устанавливают свои курсы и еще не откорректированы рыночной активностью в течение дня.

"Но следует учитывать возможные изменения курса под влиянием новостей или событий на международных рынках. В пятницу цена покупки валюты может возрастать из-за повышенного спроса на нее перед выходными. А вот для продажи валюты, особенно налички, или обмена с валютной банковской карты на гривневую конец недели и выходные дни – не самое лучшее время. Именно в эти дни возрастают расходы людей на покупки или отдых, что часто связано с необходимостью продажи валюты. Поэтому операторы валютного рынка часто занижают перед выходными курс покупки валюты у клиентов", – рассказывают в компании.

Также следует отметить, что в некоторых случаях курс доллара может устанавливаться индивидуально. Если вы продаете относительно большую сумму (тысячи долларов), то в некоторых компаниях можно договориться о более выгодных условиях. Итак, покупая или продавая доллар, стоит:

определить тренд . Не торопитесь сразу же покупать или продавать валюту. Определите, какой тренд на рынке. Если доллар дорожает, а вам нужно купить гривню, сделайте это как можно позже, и наоборот;

. Не торопитесь сразу же покупать или продавать валюту. Определите, какой тренд на рынке. Если доллар дорожает, а вам нужно купить гривню, сделайте это как можно позже, и наоборот; выбрать обменник. Изучите предложение, сравните курсы. Также следует попробовать договориться об индивидуальных условиях, если вы продаете значительное количество валюты;

Изучите предложение, сравните курсы. Также следует попробовать договориться об индивидуальных условиях, если вы продаете значительное количество валюты; учитывать время. Лучше всего покупать доллар утром и в конце недели или в выходные, а продавать – посреди недели.

Также следует обращать внимание на качество купюр. Банки и обменники имеют право не принимать следующие банкноты:

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптические сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая те, которые видны в ультрафиолетовых лучах; общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая те, которые вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

имеют явные типографские недостатки;

банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

Но иногда в кассе могут отказываться принимать банкноты даже с относительно незначительными повреждениями.

"Работники финансовых учреждений во время работы с сомнительными купюрами берут на себя риски с точки зрения материальной ответственности, дисциплинарного характера, а в некоторых случаях даже риск уголовного преследования", – объясняют аналитики.

О том, как правильно экономить деньги и почему не стоит покупать только доллары, читайте вскоре на страницах OBOZ.UA.