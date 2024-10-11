Украинские обменники готовятся покупать доллары по новому курсу: чего ожидать в середине октября

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара – прежде всего, в продаже. По прогнозам, в течение следующей недели (14-20 октября), стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн. В то же время, вечером 11 октября банки покупают доллары в среднем по 41,05 грн, а продают по 41,5 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такой же ситуация прогнозируется и в обменниках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что с понедельника курс доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн;

вечером 11 октября там определили стоимость валюты в средние 41,02/41,5 грн (покупка/продажа).

"На следующей неделе на валютном рынке сохранится относительно стабильная ситуация: без чрезмерных курсовых изменений (все изменения будут происходить в пределах допустимых коридоров). В то же время рынок будет "оживленным": с ежедневными курсовыми, но неугрожающими изменениями", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В целом же, отметил он, на валютном рынке будут сохраняться обстоятельства мягкого регулирования. Они заключаются в достижении равновесия между спросом и предложением на валюту в условиях инфляционного давления.

"Регулятор будет играть главную роль, оставляя за собой возможность активности в случае появления любых угрожающих тенденций. Соответственно, курсовые показатели, несмотря на периодическое изменение трендов с нисходящего в восходящее и наоборот, в итоге недели почти не изменятся. Рынок будет оставаться достаточно прогнозируемым и даже с элементами инертности, да и система текущих изменений, возникшая вследствие действия режима управляемой гибкости, не предполагает сенсационных курсовых побед", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить немного меньше. Если вы совершаете операции на значительную сумму, то некоторые обменники могут предложить индивидуальный, более выгодный курс.

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