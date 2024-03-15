Нацбанк установил официальный курс доллара на историческом уровне – это новый рекорд

НБУ снова обновил исторический рекорд официального курса доллара. На 18 марта он определил его в 38,8 грн, что на 2 коп. превышает предыдущее максимальное значение. Тем не менее, волноваться из-за этого не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Более того, хотя рост официального курса до рекордных значений уже стал достаточно частым явлением для Украины, после этого обычно происходит снижение. Причем не редко значительное. К примеру:

текущий рекордный курс был установлен на 14 марта – и составил 38,79 грн;

однако уже 15 марта НБУ снизил его сразу на 10 коп. – до 38,69 грн.

Об установлении нового рекорда сообщили в самом Нацбанке. Таким образом, рекордный курс сразу на 11 коп. превысил текущий. Который, кстати, будет также действовать на выходных.

В то же время, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Кроме того, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Что гораздо больше за рекордный.

Более того, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет еще больше – до 41,02 грн. Однако и здесь волноваться не стоит – ведь согласно прогнозу агентства, по базовому сценарию развития дальнейших событий, правительство Украины и НБУ "сохранят свой административный потенциал". Причем даже "перед лицом серьезных военных угроз".

Кроме того, подчеркивается, в среднесрочной перспективе экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4-5%. Однако только "при отсутствии значительной эскалации войны".

Что будет с долларом в середине марта

В целом же, на следующей неделе (18-24 марта) в Украине ожидается рост курса наличного доллара – при чем, прежде всего, в продаже. Так, по прогнозу банковского сектора, стоимость американской валюты будет находится в пределах от 38,5 до 39,5 грн.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между курсами покупки и продажи в банках составит до 60 коп. в банках. В обменниках – до 1 грн.

"Формирование курсов будет происходить на базе курсов межбанка с добавлением комиссии финучреждений. При этом обменники могут еще и учесть дополнительную маржу в случае превалирования спроса над предложением", – сообщил банкир.

В целом же, отметил он, ситуация на рынке будет развиваться "по уже устоявшимся канонам частичной либерализации". В частности, частые курсовые колебания будут происходить под сопровождение "эффективной тактики НБУ по установлению равновесия между спросом и предложением".

"Следовательно, курсу национальной валюты не угрожаю ни обвал, ни резкий рост", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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