В Украине ожидается стремительный рост доллара: какой курс прогнозируют на 2025 год

Украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е., у бизнеса ожидания более позитивные. В то же время, на 18 сентября НБУ обновил официальный курс доллара до 41,41 грн.

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Об ожиданиях бизнеса свидетельствуют данные опроса руководителей членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). Отметим:

компании используют прогнозы курса планирования бюджетов, инвестиций и экспортно-импортных операций;

изменение курса может повлиять на прибыльность бизнеса – особенно для экспортеров.

В то же время, в проекте бюджета на 2025 года курс доллара закладывается на уровне 45 грн. Сам же этот проект отвечает Бюджетной декларации, которую правительство утвердило еще несколько недель назад.

Согласно ей, гривня значительно девальвирует начиная с 2025-го. Так, на 2024 год в бюджет был заложен курс в 40,7 грн/доллар – а уже в следующем году в правительстве предусмотрели девальвация нацвалюты вплоть до 45 грн/доллар, т.е. на 10,5%.

В то же время,с 2025-го по 2026-й гривня по отношению к доллару просядет намного меньше. Всего на 3,3%.

В целом же, девальвация в 10% – достаточно пессимистическая оценка. И руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий в комментарии OBOZ.UA отметил, что, по его мнению, это маловероятный сценарий. Ведь Министерство финансов всегда стремится заложить наиболее пессимистические оценки по курсу, потому что это приводит к увеличению доходов. Однако чаще всего эти прогнозы не реализуются.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время до конца же 2024 года в Украине не ожидается существенных изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курсовые колебания валюты будут происходить в текущем коридоре 41,3-42 грн, что в целом совпадает с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год (42,1 грн на конец года). Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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