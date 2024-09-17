Кабмин назвал курс доллара на 2025-й: сколько заплатим за валюту и какую цифру спрогнозировали в МВФ

В Украине курс доллара в следующем году может быть на уровне 45 грн/$. Такой прогноз предусмотрен в проекте бюджета на 2025 год.

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Об этом идет речь в опубликованном проекте бюджета на 2025 год. Отметим, что проект бюджета отвечает Бюджетной декларации, которую правительство утвердило еще несколько недель назад.

Какой курс был предусмотрен в Бюджетной декларации

Гривня значительно девальвирует, начиная с 2025-го. Если курс, заложенный в бюджет на этот год, составляет 40,7 грн/$, то уже в следующем году в правительстве предусмотрена девальвация гривны вплоть до отметки в 45 грн/$. Девальвация ожидается на уровне 10,5%. В то время как с 2025-го по 2026-й гривна по отношению к доллару потеряет всего 3,3%.

Девальвация на 10% – достаточно пессимистические оценки. В комментарии OBOZ.UA руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий отметил, что, по его мнению, это маловероятный сценарий. Министерство финансов всегда стремится заложить наиболее пессимистические оценки по курсу, потому что это приводит к увеличению доходов. Однако чаще эти прогнозы не реализуются.

Что прогнозирует МВФ

В докладе МВФ World Economic Outlook за апрель 2024 года. МВФ прогнозирует постепенный рост курса доллара по отношению к гривне в течение следующих пяти лет:

2024 год – 41 грн за доллар;

2025 год – 45,8 грн;

2026 год – 48,6 грн;

2027 год – 50,4 грн;

2028 год – 52,1 грн;

2029 год – 54,1 грн.

Такой прогноз отвечает ожиданиям, заложенным в Бюджетной декларации. Однако МВФ также часто ошибается в своих оценках.

Как ранее писал OBOZ.UA, Кабинет министров в проекте бюджета на 2025 год не предусмотрел повышения минимальной зарплаты или прожиточного минимума. Это также приведет к "замораживанию" минимальной пенсии.

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