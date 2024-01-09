В обменниках не стали удерживать прежний курс: сколько стоит доллар

В украинских обменниках заметно подорожал доллар. Утром 9 января они выставили его курс на среднем уровне 39,25/39,4 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дороже, чем в полдень предыдущего дня – как в покупке, так и в продаже.

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Изменения произошли и в банках – однако неоднородные. Они определили курс наличной валюты в средние 38,4/39,3 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. дешевле в покупке, чем в полдень предыдущего дня;

на 10 коп. дороже в продаже.

В целом крупные учреждения покупают валюту по 38,2-38,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,4 грн;

Ощадбанк – 38,5 грн;

Укрэксимбанк – 38,4 грн;

Укргазбанк – 38,2 грн;

ПУМБ – 38,5 грн;

Сенс Банк – 38,45 грн;

Укрсиббанк – 38,25 грн;

Универсал Банк – 38,2 грн.

Продают же они ее по 38,95-39,7 грн. Так:

ПриватБанк – 39 грн;

Ощадбанк – 39,1 грн;

Укрэксимбанк – 39,1 грн;

Укргазбанк – 38,95 грн;

ПУМБ – 39,3 грн;

Сенс Банк – 39 грн;

Укрсиббанк – 39 грн;

Универсал Банк – 39,7 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

В то же время, НБУ установил на 9 января официальный курс доллара в 38,19 грн. И таким образом в очередной раз побил исторический рекорд.

В целом же в последнее время НБУ часто обновляет исторический рекорд официального курса доллара. При этом часто эти рекорды "живут" не больше суток.

Так, действовавший 4 января курс 38,11 грн стал самым высоким в истории Украины – и был побит лишь сейчас. Однако предыдущий рекорд – 38,08 грн – продержался только сутки: он действовал 3 января. При этом:

2 января действовал курс 38,01 грн, который также продержался лишь сутки;

1 января был курс 38 грн;

29-31 декабря действовал также на тот момент исторический курс 37,98 грн.

Тем не менее волноваться из-за этого не стоит. Ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Что будет дальше

В то же время, по словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, до конца текущей недели в Украине может подорожать наличный доллар. Прогнозируется, что курс валюты будет находится в рамках 38,5-39,5 грн.

Лесовой отметил: в целом же, по всем признакам, в течение 8-14 января Нацбанку удастся сохранить равновесие между спросом и предложением.

"Ситуация будет оставаться вполне определенной и более или менее прогнозируемой, даже несмотря на некоторую курсовую "качку" в последние дни декабря и начала января, связанную, как с возможным сокращением макрофинансовой помощи, несколькими мощными ракетно-шахидными атаками. Ведь стратегические цели на постепенную либерализацию рынка не изменились", – сообщил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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