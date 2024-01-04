Доллар может подорожать: банкир рассказал, какой курс ожидать через несколько дней

С понедельника, 8 января, в Украине может подорожать наличный доллар. В банковском секторе прогнозируют, что курс валюты будет находится в рамках 38,5-39,5 грн. Вечером же 4 января банки покупают доллар в среднем по 38,2 грн, а продают по 38,97 грн.

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О курсовых ожиданиях рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: в целом же, по всем признакам, в течение 8-14 января Нацбанку удастся сохранить равновесие между спросом и предложением.

"Ситуация будет оставаться вполне определенной и более или менее прогнозируемой, даже несмотря на некоторую курсовую "качку" в последние дни декабря и начала января, связанную, как с возможным сокращением макрофинансовой помощи, несколькими мощными ракетно-шахидными атаками. Ведь стратегические цели на постепенную либерализацию рынка не изменились", – сообщил банкир.

НБУ снизил курс

В то же время, сам НБУ на 5 января установил официальный курс доллара в 38,04 грн. Что на 7 коп. ниже, действующего 4 января.

Таким образом впервые за несколько дней регулятор не стал не только повышать официальный курс, но и устанавливать его на новом рекордном уровне. Так, действующий 4 января курс 38,11 грн стал самым высоким в истории Украины, а предыдущий рекорд – 38,08 грн – продержался только сутки: он действовал 3 января. При этом:

2 января действовал курс 38,01 грн, который также продержался лишь сутки;

1 января был курс 38 грн;

29-31 декабря действовал также на тот момент исторический курс 37,98 грн.

Впрочем, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Поэтому волноваться из-за действий НБУ не стоит.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты – в т. ч. долларов – сколько им требуется. Новые правила действуют с 1 декабря, причем как для банков, так и для обменников.

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