В Украине обновили курс доллара: сколько стоит валюта в банках

За выходные в украинских банках подорожал наличный доллар. В полдень понедельника 8 января они выставили его на среднем уровне 38,45/39,2 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дороже в покупке, чем вечером пятницы 5 января, и на 10 коп. – в продаже.

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В целом же крупные учреждения покупают американскую валюту по 38-38,4 грн. Так:

ПриватБанк – 38,4 грн;

Ощадбанк – 38,4 грн;

Укрэксимбанк – 38,3 грн;

Укргазбанк – 38,1 грн;

ПУМБ – 38,3 грн;

Сенс Банк – 38,4 грн;

Укрсиббанк – 38,2 грн;

Универсал Банк – 38,2 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,1 грн;

OTP Bank – 38 грн.

Продают же они ее по 38,95-39,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 39 грн;

Ощадбанк – 38,99 грн;

Укрэксимбанк – 39 грн;

Укргазбанк – 38,95 грн;

ПУМБ – 39 грн;

Сенс Банк – 39 грн;

Укрсиббанк – 39 грн;

Универсал Банк – 39,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,1 грн;

OTP Bank – 38,95 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

А вот в обменниках особых изменений не произошло. Они определили средний курс доллара в 39,15/39,3 грн (покупка/продажа), что:

на 1 коп. дороже в покупке, чем вечером 5 января;

осталось на том же уровне в продаже.

Нацбанк же на 8 января установил официальный курс доллара в 38,07 грн. Что на 3 коп. выше, действовавшего 5-7 числа.

Таким образом впервые за несколько дней регулятор не стал устанавливать его на новом рекордном уровне. До этого же действующий 4 января курс 38,11 грн стал самым высоким в истории Украины, а предыдущий рекорд – 38,08 грн – продержался только сутки: он действовал 3 января. При этом:

2 января действовал курс 38,01 грн, который также продержался лишь сутки;

1 января был курс 38 грн;

29-31 декабря действовал также на тот момент исторический курс 37,98 грн.

Впрочем, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Поэтому волноваться из-за действий НБУ не стоит.

Вернет ли НБУ фиксированный курс

В то же время, Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ. Как объяснил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, от фиксированного курса Нацбанк отошел

сознательно;

когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки.

"Возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается. Режим управляемой гибкости курса позволяет нам обеспечивать достижение ряда важных задач. Один из них – сохранение привлекательности гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ). Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной и точно не угрожает выполнению этой задачи", – рассказал он.

При этом Николайчук отметил: ослабление гривни в конце 2023 года было обусловлено, прежде всего, сезонными факторами. В частности:

увеличившимся спросом на валюту "в результате рекордных расходов бюджета в декабре";

традиционным для окончания года ростом спроса на валюту со стороны населения.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, на текущей неделе в Украине может подорожать наличный доллар. В банковском секторе прогнозируют, что курс валюты будет находится в рамках 38,5-39,5 грн.

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