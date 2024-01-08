В Украине обновили курс доллара: сколько стоит валюта в банках
За выходные в украинских банках подорожал наличный доллар. В полдень понедельника 8 января они выставили его на среднем уровне 38,45/39,2 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дороже в покупке, чем вечером пятницы 5 января, и на 10 коп. – в продаже.
В целом же крупные учреждения покупают американскую валюту по 38-38,4 грн. Так:
- ПриватБанк – 38,4 грн;
- Ощадбанк – 38,4 грн;
- Укрэксимбанк – 38,3 грн;
- Укргазбанк – 38,1 грн;
- ПУМБ – 38,3 грн;
- Сенс Банк – 38,4 грн;
- Укрсиббанк – 38,2 грн;
- Универсал Банк – 38,2 грн;
- Креди Агриколь Банк – 38,1 грн;
- OTP Bank – 38 грн.
Продают же они ее по 38,95-39,7 грн. В частности:
- ПриватБанк – 39 грн;
- Ощадбанк – 38,99 грн;
- Укрэксимбанк – 39 грн;
- Укргазбанк – 38,95 грн;
- ПУМБ – 39 грн;
- Сенс Банк – 39 грн;
- Укрсиббанк – 39 грн;
- Универсал Банк – 39,7 грн;
- Креди Агриколь Банк – 39,1 грн;
- OTP Bank – 38,95 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.
А вот в обменниках особых изменений не произошло. Они определили средний курс доллара в 39,15/39,3 грн (покупка/продажа), что:
- на 1 коп. дороже в покупке, чем вечером 5 января;
- осталось на том же уровне в продаже.
Нацбанк же на 8 января установил официальный курс доллара в 38,07 грн. Что на 3 коп. выше, действовавшего 5-7 числа.
Таким образом впервые за несколько дней регулятор не стал устанавливать его на новом рекордном уровне. До этого же действующий 4 января курс 38,11 грн стал самым высоким в истории Украины, а предыдущий рекорд – 38,08 грн – продержался только сутки: он действовал 3 января. При этом:
- 2 января действовал курс 38,01 грн, который также продержался лишь сутки;
- 1 января был курс 38 грн;
- 29-31 декабря действовал также на тот момент исторический курс 37,98 грн.
Впрочем, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Поэтому волноваться из-за действий НБУ не стоит.
Вернет ли НБУ фиксированный курс
В то же время, Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ. Как объяснил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, от фиксированного курса Нацбанк отошел
- сознательно;
- когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки.
"Возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается. Режим управляемой гибкости курса позволяет нам обеспечивать достижение ряда важных задач. Один из них – сохранение привлекательности гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ). Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной и точно не угрожает выполнению этой задачи", – рассказал он.
При этом Николайчук отметил: ослабление гривни в конце 2023 года было обусловлено, прежде всего, сезонными факторами. В частности:
- увеличившимся спросом на валюту "в результате рекордных расходов бюджета в декабре";
- традиционным для окончания года ростом спроса на валюту со стороны населения.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, на текущей неделе в Украине может подорожать наличный доллар. В банковском секторе прогнозируют, что курс валюты будет находится в рамках 38,5-39,5 грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!