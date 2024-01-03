Впервые в истории: НБУ повысил официальный курс доллара до рекордного уровня

Национальный банк увеличил официальный курс доллара на 3 коп. и установил его на 4 января на уровне 38,11 грн – впервые в истории достигнув этой отметки. Впрочем, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар, поэтому волноваться из-за действия НБУ не стоит.

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О повышении сообщили в самом НБУ. Таким образом предыдущий рекорд – 38,08 грн – продержался всего сутки: он действует 3 января.

Впрочем, обновление рекорда в последнее время происходит регулярно. К примеру:

2 января действовал курс 38,01 грн, который также продержался лишь сутки;

1 января был курс 38 грн;

29-31 декабря действовал также на тот момент исторический курс 37,98 грн.

При этом всего лишь в конце осени Нацбанк опускал официальную стоимость доллара до минимального значения после отмены фиксированного курса. На 24 ноября регулятор устанавливал ее на уровне 36,01 грн. Т.е. с того времени курс вырос более чем на 2 грн.

В целом же после отмены фиксированного курса в начале октября официальная стоимость американской валюты увеличилась аж на 1,55 грн. При этом более года она составляла 36,56 грн.

Наличный курс может вырасти до 42 грн

В то же время в экспертной среде не исключают, что до конца 2024 года курс наличного доллара в Украине вполне может достигнуть 42 грн. Впрочем, также признается, что трагедии в этом нет, ведь, по словам аналитика Алексея Козырева:

ввиду того, что больше половины трат бюджета будут сделаны за счет международной помощи, небольшая девальвация гривни является логичной;

в бюджет Украины на 2024 год заложен курс на среднем уровне 40,7 грн.

"Если смотреть объективно, 42 грн/доллар на конец 2024 года – это более-менее тот курс, который будет устраивать Минфин, потому что через небольшую девальвацию получение средств в гривне в бюджет будет большим. ... Также есть валютная переоценка золотовалютных резервов – и в балансе НБУ она будет положительной", – объяснил он.

Впрочем, признал аналитик, рост курса доллара будет иметь и негативные последствия. В частности, это приведет к росту цен.

Какой курс сегодня

Пока же ситуация на наличном рынке валюты в Украине соответствует данному ранее прогнозу. Так, в полдень 3 января украинские обменники выставляли курс доллара на среднем уровне 38,8/39,15 грн (покупка/продажа). Что на 30 коп. дороже в покупке, чем в это же время днем ранее, но на 12 коп. дешевле в продаже.

Также в ранее спрогнозированных рамках находится курс наличного доллара и в банках. Здесь его определяли в средние 38,2/39 грн (покупка/продажа), что соответствует показателям полудня 2 января.

В целом же, по словам Козырева, до конца текущей рабочей недели (5 января) украинские обменники и банки могут ощутимо изменить курс доллара. Причем неоднородно: снизить в покупке и повысить в продаже. Подобные изменения ожидаются и в банках. Так, ожидается, что:

в обменниках курс американской валюты будет находиться в пределах от 37,9 до 39,55 грн;

в банках наличный доллар будет стоить от 37,7 до 39,6 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты – в т. ч. долларов – сколько им требуется. Новые правила действуют с 1 декабря, причем как для банков, так и для обменников.

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