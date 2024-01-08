Такого никогда не было: Нацбанк повысил официальный курс доллара до рекордного уровня

Нацбанк установил на 9 января официальный курс доллара в 38,19 грн – и таким образом в очередной раз побил исторический рекорд. Тем не менее волноваться из-за этого не стоит – ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

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О повышении сообщили в самом НБУ. Таким образом, с начала года официальный курс американской валюты вырос уже на 19 коп. – 1 января он составлял 38 грн.

Недолговечные рекорды

В целом же в последнее время НБУ часто обновляет исторический рекорд официального курса доллара. При этом часто эти рекорды "живут" не больше суток.

Так, действовавший 4 января курс 38,11 грн стал самым высоким в истории Украины – и был побит лишь сейчас. Однако предыдущий рекорд – 38,08 грн – продержался только сутки: он действовал 3 января. При этом:

2 января действовал курс 38,01 грн, который также продержался лишь сутки;

1 января был курс 38 грн;

29-31 декабря действовал также на тот момент исторический курс 37,98 грн.

Как изменился официальный курс

Вместе с тем всего лишь в конце осени Нацбанк опускал официальную стоимость доллара до минимального значения после отмены фиксированного курса. На 24 ноября регулятор устанавливал ее на уровне 36,01 грн. То есть с того времени курс вырос более чем на 2,1 грн.

В целом же после отмены фиксированного курса в начале октября официальная стоимость американской валюты увеличилась аж на 1,63 грн. При этом более года она составляла 36,56 грн.

Вернет ли НБУ фиксированный курс

В то же время Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ. Как объяснил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, от фиксированного курса Нацбанк отошел

сознательно;

когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки.

"Возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается. Режим управляемой гибкости курса позволяет нам обеспечивать достижение ряда важных задач. Одна из них – сохранение привлекательности гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ). Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной и точно не угрожает выполнению этой задачи", – рассказал он.

При этом Николайчук отметил: ослабление гривни в конце 2023 года было обусловлено прежде всего сезонными факторами. В частности:

увеличившимся спросом на валюту "в результате рекордных расходов бюджета в декабре";

традиционным для окончания года ростом спроса на валюту со стороны населения.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев ранее сообщал, что до конца 2024 года курс наличного доллара в Украине вполне может достигнуть 42 грн. Однако трагедии в этом, по его словам, нет, ведь ввиду того, что больше половины трат бюджета будут сделаны за счет международной помощи, небольшая девальвация гривни является логичной.

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