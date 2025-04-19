В меморандуме с США нет никаких условий относительно "нового долга": торговый представитель Украины раскрыл детали

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что меморандум по соглашению о полезных ископаемых не содержит никаких упоминаний об "украинском долге". "Трансформация предварительной помощи взаймы" не состоится.

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Об этом чиновник рассказал в эфире ТСН в рамках телемарафона "Єдині новини". "Этот документ разработан как продолжение тех документов, которые дискутировались с середины февраля, когда впервые министр финансов США Скотт Бессент прибыл в Киев и предложил свои условия. И это первый документ, который задает общую рамку из США о предстоящем соглашении", – сказал он.

Документ не содержит упоминания о каком-то новом долге, ни о трансформации предварительной помощи в долг. Он также отметил, что "появился очень четкий акцент" на предстоящую помощь.

Редкоземельные металлы и не только: как США и Украина пытались заключить соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский должен был подписать соглашение о редкоземельных металлах в виде меморандума еще 28 февраля. Однако из-за дипломатического спора, возникшего прямо в Белом доме между Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, документ не был подписан.

Когда переговоры возобновились, вместо меморандума Вашингтон предложил сразу заключить полноценный договор, предусматривающий контроль США над энергетической и добывающей отраслями Украины. 1 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что Украина получила обновленное соглашение и начала консультации с американской стороной по поводу текста документа.

В нем оказалось еще больше требований, чем было раньше, – теперь соглашение охватывало не только редкоземельные металлы, но и все минеральные ресурсы Украины. Однако в Белом доме убрали требование передать в американское управление атомные АЭС Украины.

11 апреля украинская делегация прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров о "ресурсной" сделке. Украинские власти уверяли, что партнерство с Вашингтоном не помешает европейскому курсу и не будет противоречить условиям Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС), и это условие является "красной линией номер 1" для украинской стороны.

Чуть позже в американских медиа появился и новый черновик соглашения о полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлах. В предположительном финальном документе нет гарантий безопасности для Украины, зато есть обязательство "возместить" Штатам полученную ранее финансовую и военную помощь.

При этом речь могла идти все о том же варианте соглашения, о котором рассказывал украинский нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), называя его "ужасом". По крайней мере, в варианте от американских СМИ тоже содержались такие пункты:

Украина должна отдавать половину прибыли от разработки природных ресурсов в фонд, контролируемый США;

в соглашении нет "ни слова" о гарантиях безопасности для Украины;

Штаты будут иметь "право первого предложения" по новым проектам в Украине и право вето на продажу украинских ресурсов третьим странам;

в первый год действия соглашения Украине будет запрещено предлагать третьим лицам какие-либо инвестиционные проекты с более выгодными финансовыми или экономическими условиями, чем те, которые предлагаются США.

Впрочем, в СМИ также сообщали, что США требуют изымать всю прибыль из фонда, пока Украина не вернет всю полученную помощь за время войны, а также добавлять к ней 4% годовых. Прибыль от фонда должна быть реинвестирована в украинские проекты по добыче полезных ископаемых, хотя точная доля такой прибыли остается неясной.

Позже появились неподтвержденные данные о еще более новой версии сделки. В этом проекте предварительная военная помощь США уже якобы вообще не признается как долг Украины.

"Основные юридические моменты почти согласованы. Если все пойдет так быстро и конструктивно, соглашение принесет экономические результаты обеим странам ", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 16 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым. Деньги будут потрачены на консультационные услуги.

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