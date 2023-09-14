В Эстонии задержаны бизнесмены, подозреваемые в нарушении санкций против России – СМИ

В Эстонии задержаны бизнесмены, подозреваемые в нарушении санкций Европейского Союза (ЕС) против страны-террористки России. Предприниматели и коммерческое объединение после введения ограничений продолжали экономическую деятельность с российским коммерческим объединением.

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Деятельность велась как непосредственно из РФ, так и при посредничестве предприятия страны, не входящей в Евросоюз. Об этом пишет Delfi.

Прокуратура возбудила в отношении бизнесменов уголовное дело. Им может грозить до 5 лет заключения.

Напомним, ранее Эстония ввела запрет на въезд на свою территорию автомобилей с российской регистрацией. Днем 13 сентября на границе РФ и этой страны уже развернули первый автомобиль с российскими номерами.

Автомобилем управлял водитель с двойным гражданством Литвы и России. По ее данным, въезд россиян на авто был запрещен с 10 утра.

"Как рассказал водитель, при въезде в пункт пропуска "Нарва-1" эстонские таможенники сообщили ему о запрете ввоза этой категории автомобилей, после чего он был направлен обратно на территорию России", – говорится в сообщении таможни РФ.

Как писал ранее OBOZREVATEL, ЕС запретил жителям страны-террористки России ввозить автомобили, смартфоны, драгоценности, ноутбуки и другие вещи. Россиянам теперь нельзя ввозить на территорию блока даже шампуни.