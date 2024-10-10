В ЕС хотят немедленно остановить Россию: зерновой террор влияет на весь мир

Обстрелы Россией судов с украинским зерном являются атакой на глобальную продовольственную безопасность. А потому такие ее действия нужно немедленно остановить.

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С таким заявлением выступил спикер ЕС Питер Стано, передает Укринформ. Он напомнил:

9 октября в порту Одессы российскими баллистическими ракетами были поражены два судна – одно из Панамы, другое – из Палау.

Несколько дней назад атака была совершена против судна, принадлежащего государству Сент-Китс и Невис.

В сентябре Россия провела бомбардировку судна, которое транспортировало украинское зерно в Египет, а перед этим обстреляла судно из Турции.

При этом подчеркивается: эти атаки были совершены на суда, принадлежащие странам, которые Россия, по ее заявлениям, считает дружественными.

"Россия осуществила эскалацию атак на гражданские суда, которые транспортируют украинское зерно в Черном море, продолжая подрывать глобальную продовольственную безопасность и свободу судоходства. … Это дополнение к поступкам России, которая разрушает украинские зерновые хранилища и портовую инфраструктуру путем ежедневных целенаправленных атак и продолжает воровать украинский. Все эти действия являются грубым нарушением международного права и должны быть остановлены немедленно", – сказал Стано.

Отдельно он заметил, что Россия прямо атакует продовольствие для наиболее нуждающихся в нем людей. Что доказывает намерение Кремля продолжать превращать продовольствие в оружие.

"Это также ответ Путина для всех тех, кто говорит, что мир с Путиным возможен. Мы призываем все страны по всему миру осудить российские атаки против свободы судоходства и глобальной продовольственной безопасности, оказать давление на Россию, чтобы немедленно остановить эти атаки, как и преступную агрессию против Украины", – резюмировал спикер ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия и ее партнеры продали похищенное с оккупированных территорий Украины зерно на сумму около миллиарда долларов, используя сеть фирм и судов для нелегального экспорта. Эти доходы помогают России смягчить влияние санкций и финансировать войну против Украины.

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