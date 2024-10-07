Уничтожили зерно, а не оружие: Россия атаковала корабль с продовольствием в украинском порту

В ночь на 6 октября российские обстрелы повредили гражданское судно в порту Южный, которое перевозило 6 тысяч тонн украинской кукурузы. Это уже 20-е гражданское судно, пострадавшее от российских атак, Кремль заявляет, что уничтожил военный груз.

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Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины. 6 октября 2024 года российские войска нанесли очередной ракетный удар по порту Южный, где было повреждено гражданское судно "PARESA" под флагом Сент-Китс и Невис, транспортировавшее груз кукурузы для экспорта.

Судно "PARESA" на момент атаки было загружено около 6 тысяч тонн кукурузы – критически важной продовольствия для ряда стран, особенно Африки и Азии. Несмотря на серьезные повреждения, к счастью ни один из 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии, не пострадал.

Продовольственный груз предназначался для международного экспорта и такие удары ставят под угрозу не только украинскую инфраструктуру, но и продовольственную стабильность многих стран, зависящих от поставок украинских зерновых. Это не первый случай, когда российские обстрелы наносят ущерб гражданским судам в черноморских портах.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба отметил, что "PARESA" стало уже 20-м гражданским судном, пострадавшим от российских атак. Несколько недель назад агрессор также атаковал судно, перевозившее пшеницу в Египет, снова поставив под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

Украина является важным экспортером зерновых и других сельскохозяйственных продуктов, поэтому остановка или задержка отправки продовольствия могут иметь катастрофические последствия для рынков Африки, Азии и Европы. В 2023 году, после выхода россии из "зернового соглашения", ситуация с экспортом украинской агропродукции значительно усложнилась.

Но даже несмотря на регулярные атаки, Украина продолжает работу над поддержкой продовольственных коридоров и обеспечивает экспорт зерна в нуждающиеся страны. В частности, за последний год более 70 миллионов тонн грузов было отправлено из украинских портов, что составляет около 2500 судов.

Российская сторона традиционно пытается оправдать свои атаки, заявляя об "уничтожении военных грузов". Но факты говорят о другом: под ударами оказываются исключительно гражданские суда с продовольственными грузами, которые снабжают мировые рынки необходимыми продуктами. Это часть российской стратегии гибридной войны, где дестабилизация мировой продовольственной системы становится важным инструментом политического давления.

Недавние атаки также затрагивают приграничные районы Украины, что ставит под угрозу соседние страны. Так, во время ракетных обстрелов Измаильского района Одесской области была повреждена инфраструктура, необходимая для перевозки грузов через Дунай. Пострадали водители грузовиков, ожидавших пересечение границы, и другие объекты пункта пропуска "Орловка", который является важным каналом экспорта в Европу. Это уже четвертая атака на Орловку с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия и ее партнеры продали похищенное с оккупированных территорий Украины зерно на сумму около миллиарда долларов, используя сеть фирм и судов для нелегального экспорта. Эти доходы помогают России смягчить влияние санкций и финансировать войну против Украины.

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