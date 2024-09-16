Кремль заработал миллиарды долларов на краденом украинском зерне: WSJ раскрыл схемы краж урожая

Россия и ее партнеры продали похищенное с оккупированных территорий Украины зерно на сумму около миллиарда долларов, используя сеть фирм и судов для нелегального экспорта. Эти доходы помогают России смягчить влияние санкций и финансировать войну против Украины.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. Оккупанты используют несколько методов для получения этого зерна, в частности принудительное изъятие урожаев или скупку их по минимальным ценам у местных фермеров.

В основном экспортирование происходит с помощью малых судов или через сухопутные пути. В частности, в первой половине 2024 года из Мариуполя отправили 15 кораблей с более 80 тысяч тонн пшеницы в Турцию, несмотря на официальный запрет турецких властей на ввоз зерна из оккупированных украинских терминалов.

Одним из ключевых игроков этой нелегальной торговли является крымский бизнесмен по имени Ганага, который через свою компанию Agro-Fregat LLC сотрудничает со странами, такими как Сирия, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. Этот "бизнес" также поддерживает другие фирмы, связанные с российским вторжением, а также компании, связанные с революционной гвардией Ирана. Иран, в частности, активно закупает ячмень из Крыма по ценам, пониженным на 34% от рыночных. В то же время, такие страны, как Египет, Израиль и Ливан, перестали покупать это зерно после того, как стало известно о его происхождении.

Россия использует сложную сеть компаний для транспортировки и продажи ворованного зерна. Например, три крупных судна, экспортирующих зерно, принадлежат российской государственной Объединенной судостроительной корпорации, которая также производит военные корабли, задействованные в обстрелах Украины. Кроме того, компании, занимающиеся продажей зерна с оккупированных территорий, открыто поддерживают российскую военную агрессию. К примеру, одна из таких фирм, действующая в Запорожской области, пожертвовала более 100 тысяч долларов одному из российских батальонов.

В то же время, украинские органы власти проводят расследование в отношении иностранных судов, которые могут быть замешаны в транспортировке краденого зерна. В частности, украинский прокурор Игорь Поночевный следит за турецким судном Usko MFU, которое, вероятно, перевозило украденное зерно из Крыма. В ноябре 2023 года это судно вывезло в Турцию более 2000 тонн семян подсолнечника и пшеницы, стоимость которых оценивается в полмиллиона долларов. После этого судно задержали украинские пограничники.

Общая стоимость похищенного россиянами зерна может достигать более 6 миллиардов долларов, по данным украинских источников. Это вызывает серьезную обеспокоенность международной торговлей и призывает к более активному сотрудничеству стран для блокирования этих нелегальных поставок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия начала продавать зерно с оккупированных агрессором территорий юга Украины в Венесуэлу. Первый груз украденной мелитопольской пшеницы будет доставлен судном "Енисей".

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