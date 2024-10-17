Утрата рынка ЕС очень больно ударит по режиму Путина: стали известны потери России

Потеря европейского рынка газа будет стоить России примерно ежегодных поступлений в бюджет в $6,5 млрд ежегодно. Эта сумма примерно в 30 раз превышает потери Украины от транзита российского газа.

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Об этом заявил эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутыхин. Он подчеркнул, что прекращение поставок российского газа в Европейский Союз очень выгодно для Украины, пишет "Укринформ".

"РФ получала за газ, который отправлялся в Европу через Украину примерно в $6,5 млрд ежегодно. А теперь эти деньги не пойдут в российский военный бюджет. И это большой выигрыш, поскольку Украина при этом потеряет всего $230 млн, получаемых за транзит. Это гораздо меньше, чем выгода от избавления России от таких средств", – объяснил Крутыхин.

Он напомнил, что ЕС принял решение об отказе, члены должны полностью отказаться от трубопроводного российского газа до 2027 года. Поэтому то, что все члены ЕС могут обойтись без российского газа уже в ближайший зимний отопительный сезон, является положительным фактом. Впрочем, такие страны, как Венгрия, Австрия и Словакия продолжают получать газ из РФ через "Турецкий поток" или через ГТС Украины.

"Если нарушится поставка российского газа по этим трубопроводным маршрутам, то они смогут обеспечивать себя газом с европейских торговых площадок. Да, при этом им придется платить несколько дороже, потому что существует конкуренция. Но это вина руководства этих стран", – отметил эксперт.

Михаил Крутыхин подчеркнул, что руководство названых стран было заранее предупреждено, но даже с учетом полномасштабного вторжения РФ в Украину не подготовилось к отключению от российского газа как следует.

"То есть несмотря на решение Евросоюза, они не обеспечили себя надежными альтернативными маршрутами. Но все равно теперь смогут обойтись без газа из РФ, разве что потерпев некоторые неудобства. Главное, что газа в Европе вполне достаточно и никакого дефицита нет, как правильно говорит Кадри Симсон", – резюмировал Крутыхин.

Так он прокомментировал заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что ЕС готов окончательно отказаться от поставок российского газа после завершения соглашения о его транзите через Украину. Поскольку зависимость ЕС от российского топлива за время полномасштабного вторжения в Украину снизилась втрое – со 150 млрд кубометров газа до менее 50 млрд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Германия отказалась быть посредником в переговорах по транзиту российского газа в Европейский Союз (ЕС) через Украину. В министерстве экономики Германии считают, что сейчас "это дело сугубо Украины", и ФРГ готова принять любое решение.

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