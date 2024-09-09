"Это дело сугубо Украины": Германия отказалась быть посредником в газовых переговорах с Россией

Германия не собирается быть посредником в переговорах о транзите российского газа в Европейский Союз (ЕС) через Украину. В министерстве экономики Германии считают, что теперь "это дело сугубо Украины", и ФРГ готова принять любое решение.

Видео дня

"После начала российской агрессивной войны против Украины сложилась совершенно иная ситуация. Тогда (до полномасштабного вторжения. – Ред.) на переговорах речь шла о транзитном сборе и других аспектах, в частности, будет ли продолжаться транзит газа в Европу. Теперь это дело сугубо Украины", – цитирует "Укринформ" спикера Минэкономики ФРГ Зузанне Унград.

По ее словам, Германия ведет переговоры с другими европейскими странами и с Еврокомиссией о безопасности энергоснабжения ЕС, а также о поддержке Украины. При этом, по ее слова, "сложилась переговорная ситуация" касательно транзита. Прошлый транзитный контракт, напомним, был подписан именно в Германии в 2019 году.

"Это проблема, которая должна быть решена между Украиной и РФ. Германия готова и будет готова к любому их решению", – сказала Унград.

Транзит газа по-новому: есть два варианта

Украина в любом случае не собирается продлевать прямой транзитный контракт с "Газпромом", заверил президент Владимир Зеленский в конце августа-2024. Впрочем, есть уже два варианта сохранения транзита.

Первый – закупка газа трейдерами ЕС на границе Украины и России. В таком случае через Украину формально будет проходить газ, который уже принадлежит европейским покупателям.

Однако глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев считает, что более надежным является второй вариант – предложение Азербайджана заменить российский газ своим. Предполагается, то в таком случае часть газа Баку будет импортировать из России, а затем экспортировать газ в Европу через Украину. Вторую часть экспорта составит газ непосредственно азербайджанской добычи.

Действие прямого контракта "Нафтогаза" с "Газпромом" о транзите истекает 31 декабря 2024 года. Если не удастся воплотить ни один из альтернативных планов, в 2025 году российский газ не будет поставляться через Украину, что заставит такие страны, как Австрия и Словакия в экстренном порядке искать альтернативные источники поставок.

"Есть почва для прорыва": что говорят о транзите газа через Украину в Азербайджане

В начале сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "с оптимизмом смотрит на переговоры" о транзите российского газа через Украину. "Мы думаем, что есть почва для прорыва, но, вероятно, будет преждевременно вдаваться в подробности", – заявил он.

Так, президент Азербайджана сказал, что у него есть "определенный оптимизм" в отношении последних дискуссий между Россией, ЕС и Украиной. В частности, по его словам, стороны обратились к Азербайджану с просьбой содействовать переговорам о возможной сделке.

Алиев напомнил, что хотя ЕС сильно сократил закупки российского газа, некоторые страны Центральной Европы, включая Австрию, по-прежнему зависят от топлива из РФ. И речь идет именно о газе, который поставляется по трубопроводу транзитом через Украину. Впрочем, по данным FT, российский газ, поступающий через Украину, составляет лишь около 5% от общего объема поставок в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, недавние изменения Таможенного кодекса Украины позволяют украинскому биометану выходить на рынки Европы, заменяя российский газ. В перспективе это может способствовать развитию возобновляемой энергетики и уменьшению зависимости Европы от импорта газа из России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!