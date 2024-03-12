Украину попытаются максимально зажать, ЕС шокирован масштабом украинского агросектора, – Качка

Попытки давления на украинский аграрный сектор со стороны отдельных представителей ЕС связаны с тем, что Украина, даже не будучи членом союза, уже активно присутствует на европейском рынке. В то же время, к примеру, Польша, вступая в союз, сталкивалась с жестким регулированием. А Испания, уже будучи членом ЕС, 10 лет не имела доступа к его рынку. Поэтому в Евросоюзе царит смятение по поводу того, с какой точки начинать переговоры с Украиной о ее вступлении.

Об этом сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка. Он отметил: ЕС шокирован не только масштабом украинского агросектора, но и тем, что "мы начинаем переговоры, когда уже глубоко зашли на их рынок".

"Когда Польша интегрировала аграрный рынок, у ЕС было жесткое регулирование производства молока, сахара. Кроме того, поляки получали меньшее количество субсидий в течение десяти лет, чем другие. Также в течение десяти лет доступа к внутреннему рынку не имела Испания по требованию Франции. С другой стороны, есть Украина, которая очень глубоко проникла на рынки. Поэтому будут люди, которые постараются нас максимально зажать – потому что им будет так комфортнее начинать переговоры", – объяснил он.

ЕС нуждается в Украине

Вместе с тем, Качка отметил: в настоящее время есть 2 фронта в европейской дискуссии по Украине. Так:

Один выражается в медиа и протестах – с нарративом, что украинская продукция имеет нулевую себестоимость.

С другого фланга – признание, что без Украины невозможно реализовать неэкономические цели аграрной политики ЕС, поэтому она нужна

"У нас есть разноскоростные в торговле и в расширении. Есть разнонаправленные дебаты. И Украина всюду звучит", – резюмировал замминистра.

Поляки делают все, чтобы украинские перевозчики стали менее конкурентоспособны

В то же время, по словам вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Владимира Балина, польские перевозчики переживают за тот период, когда Украина вступит в Европейский Союз и сможет осуществлять международные перевозки без ограничения. А потому уже сейчас делают все, чтобы ее перевозчики стали менее конкурентоспособны.

В настоящее время, отметил он, украинские перевозчики не являются конкурентами для польских на рынке ЕС. Хотя бы потому, что Украина имеет в десятки раз меньше лицензий на такую деятельность. Балин объяснил:

Украина может осуществлять перевозки между странами Евросоюза и между странами с Евросоюзом в третьи страны только при наличии лицензии ЕКМТ;

"таких лицензий у нас 5,5 тыс.", и на их основании Украина может осуществлять не более 100 тыс. подобных перевозок в год;

"в Польше 320 тысяч машин", которые могут быть использованы для перевозок.

"О какой конкуренции идет речь? Я категорически против того, что украинские перевозчики – конкуренты на рынке Европейского Союза польским перевозчикам, это абсолютная чушь", – отметил Балин.

При этом он подчеркнул: заявления поляков о том, что Украина сегодня якобы уничтожает их рынок перевозок являются манипуляцией. Однако признал: тамошние перевозчики переживают за тот период, когда Украина:

вступит в Европейский Союз;

сможет осуществлять такие перевозки без ограничения.

"Поэтому они уже сегодня делают все, чтобы украинские международные перевозчики стали менее конкурентоспособными на перспективу", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной почти на 2 месяца – до 30 апреля. Ранее ее собирались закончить 10 марта. Таким образом поляки хотят добиться введения ограничений ввоза в страну агропродукции из-за пределов Европейского Союза, в т. ч. из Украины.

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