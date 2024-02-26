Поляки опасаются вступления Украины в ЕС и делают все, чтобы ее перевозчики стали менее конкурентоспособны, – эксперт

Польские перевозчики переживают за тот период, когда Украина вступит в Европейский союз и сможет осуществлять международные перевозки без ограничения. А потому уже сейчас делают все, чтобы ее перевозчики стали менее конкурентоспособны. В настоящее же время украинские перевозчики не являются конкурентами для польских на рынке ЕС, а любые подобные заявления – чушь и манипуляция. Хотя бы потому, что Украина имеет в десятки раз меньше лицензий на такую деятельность.

Об этом OBOZ.UA рассказал вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Владимир Балин. Он объяснил:

Украина может осуществлять перевозки между странами Евросоюза и между странами с Евросоюзом в третьи страны только при наличии лицензии ЕКМТ;

"таких лицензий у нас 5 с половиной тысяч", и на их основании Украина может осуществлять не более 100 тыс. подобных перевозок в год;

"в Польше 320 тысяч машин", которые могут быть использованы для перевозок.

"О какой конкуренции идет речь? Я категорически против того, что украинские перевозчики конкуренты на рынке Европейского союза польским перевозчикам, это абсолютная чушь", – отметил Балин.

При этом он подчеркнул: заявления же поляков о том, что Украина сегодня якобы уничтожает их рынок перевозок являются манипуляцией. Однако признал: тамошние перевозчики переживают за тот период, когда Украина:

вступит в Европейский союз;

сможет осуществлять такие перевозки без ограничения.

"Поэтому они уже сегодня делают все, чтобы украинские международные перевозчики стали менее конкурентоспособными на перспективу", – констатировал эксперт.

ЕС на стороне Украины

В то же время, подчеркнул Балин, в самом ЕС поддерживают продление соглашения о перевозках с Украиной. Т.е., встали на сторону нашей страны.

Более того, там "критически относится" к замечаниям поляков к этому соглашению. "Министерство инфраструктуры заявило, что то, что предложила Польша, пока неприемлемо даже для Европейского союза", – рассказал он.

Выход из ситуации есть

Выходов же из сложившейся ситуации Балин видит два. Это:

либо наведение польскими властями порядка на границе и установление запрета на блокаду;

"либо мы будем ехать другими путями, через другие государства, даже другим транспортом".

Кто стоит за блокадой границы

В то же время, Балин подчеркнул: за всем происходящим стоит партия "Конфедерация". Которую он назвал "откровенно пророссийской" и "откровенно антиукраинской".

"Она заявила, что против вступления Украины в Европейский союз. Кстати, они против участия Польши в Европейском союзе – считают, что нужно выходить", – резюмировал он.

Поляки расширяют блокаду границы

Тем временем, польские перевозчики объявили о возобновлении забастовки на границе Украины с 1 марта. Водители и представители логистических компаний присоединятся к блокаде, которую уже устраивают польские фермеры.

Акция протеста перевозчиков была приостановлена с 17 января. Тогда они заявили, что подождут от польского правительства и Еврокомиссии выполнения их требований до 1 марта.

Однако, как заявил президент Польской транспортно-логистической ассоциации Мацей Вроньский, переговоры перевозчиков с властями не продвинулись. "Было объявление от Министерства инфраструктуры о том, что будет представлен законопроект, который ужесточит контроль за украинскими перевозчиками. Прошло несколько недель – у нас нет проекта", – заявил Вроньский.

По его словам, некоторые перевозчики до сих пор протестуют, но неофициально. "Мы видим этих людей на протестах фермеров. Для меня это тоже совершенно несерьезно, мы должны дать правительству шанс реализовать пункты соглашения, заключенного в январе. Я против усиления протестов, я против перекрытия дорог, я за решение проблем конкретных общин", – добавил Вроньский.

Впрочем, по данным польских СМИ, сигналы от фермеров и перевозчиков говорят о том, что если к четвергу, 29 февраля, ситуация не изменится, масштабы и количество протестов на границе с Украиной будут только увеличиваться. При этом журналисты напомнили, что от блокады границ страдает не только Украина, но и Польша.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, одна из организаторов польских протестов на границе Украины оказалась владелицей транспортной компании, которая умудряется зарабатывать на блокаде. Речь идет о члене польского комитета по блокированию границы, лидере протеста на пункте "Ягодин – Дорогуск" и политике Эдите Озигале.

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