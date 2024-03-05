Поляки отказались от старого срока блокады границы: увеличили на месяцы. Документ

Польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной почти на 2 месяца – до 30 апреля. Ранее ее собирались закончить 10 марта. Таким образом поляки хотят добиться введения ограничений ввоза в страну агропродукции из-за пределов Европейского союза – в т.ч. из Украины.

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном Муниципальным управлением Лубыча-Крулевской гмины. Согласно ему, блокировать границу будут 100 человек.

"Публичное собрание планируется начать 10 марта 2024 года в 14:30 и завершить 30 апреля 2024 года в 14:30. Цель – ликвидировать "Зеленый курс" (стретегия ЕС, предполагающая сокращение вредных выбросов в атмосферу. – Ред.) и ограничить приток агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС – в частности, из Украины", – говорится в нем.

Протестовать поляки собираются на контрольно-пограничном пункте "Гребенное – Рава-Русская". "Ожидается, что [в акции] примут участие 100 человек", – обещают организаторы.

Польша поставила ультиматум Еврокомиссии

Тем временем, сама Польша на фоне протестов фермеров и блокады границ (в первую очередь украинской) начала неформальные переговоры с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. При этом поляки уже поставили ультиматум: если ЕК не согласится на польские требования, власти страны угрожают вводить односторонние запреты и не деблокировать границы на государственном уровне.

Переговоры ведутся о представлении полякам исключения из "Зеленого курса" ЕС и ограничении импорта агропродукции, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. Как сообщает Onet Wiadomosci, Польша ищет исключения из правил ЕС "для всего, что возможно" – от "Зеленого курса" до ограничения притока продуктов, которые могут привести к "постоянному нарушению работы рынка одной или нескольких стран".

Шейна заявил, что если ЕС будет не соглашаться с требованиями Польши "слишком долго", перебои на границе продолжатся. "Мы будем вносить изменения, мы будем вводить блокады границ, барьеры и таможенные пошлины в одностороннем порядке", – сказал представитель польского МИДа.

Так, в Польше утверждают, что приток более дешевой агропродукции из Украины якобы угрожает польским фермерам. Однако еще в 2023 году ввела запрет на ряд украинских продуктов, в том числе и на зерно.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Владимира Балина, польские перевозчики переживают за тот период, когда Украина вступит в Европейский Союз и сможет осуществлять международные перевозки без ограничения. А потому уже сейчас делают все, чтобы ее перевозчики стали менее конкурентоспособны.

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