Украинцам рассказали, по какому курсу банки могут покупать доллары в ближайшие дни: чего ожидать

В украинских банках ожидается существенная изменение курса наличного доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 18 октября) стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 40,8 до 41,7 грн. Вечером же 15 октября те покупают валюту в среднем по 41,06 грн, а продают по 41,5 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке, и рост в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в обменниках же прогнозируется рост стоимости доллара как в покупке, так и в продаже.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41,1 до 41,65 грн. Вечером же 15 октября в банках доллар стоит в среднем 41,04 грн в покупке и 41,5 грн в продаже.

"НБУ по-прежнему будет продавать основные объемы доллара на торгах, а общий ежедневный спрос на валюту будет превышать его предложение со стороны экспортеров. Разницу нехватающего предложения (до 40-60% от общего объема спроса) и вынужден будет закрывать Нацбанк, проводя интервенции. По моим расчетам, на этой неделе он потратит на это от 640 до 890 млн долларов", – резюмировал аналитик.

В целом же, оценивая состояние валютного рынка, аналитик отметил: спрос на доллар ежедневно превышает предложение. Поэтому "основные продажи американской валюты – это продажа самого Нацбанка".

Чего ожидать от курса через несколько месяцев

В то же время украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е. у бизнеса ожидания более позитивные. Как отметили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), такой прогноз сделан "с учетом среднего курса валюты в бюджете 2025 года".

В то же время, напомним: компании используют прогнозы курса для планирования бюджетов. А также:

инвестиций;

экспортно-импортных операций.

При этом изменение курса может повлиять на прибыльность бизнеса, особенно для экспортеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Нацбанке позитивно оценивают отказ от фиксированного курса доллара в октябре 2023 года. При этом там отмечают: осуществить это можно было даже раньше, однако в регуляторе решили быть осторожными. Вместе с тем там отказались прогнозировать, каким будет курс в будущем, напомнив, что регулятор отвечает за реализацию определенной курсовой политики, а не за прогнозы.

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