В НБУ не стали говорить, каким будет курс доллара: названа причина

В Нацбанке позитивно оценивают отказ от фиксированного курса доллара в октябре 2023 года. При этом там отмечают: осуществить это можно было даже раньше, однако в регуляторе решили быть осторожными. В то же время, там отказались прогнозировать, каким будет курс в будущем – напомнив, что регулятор отвечает за реализацию определенной курсовой политики, а не за прогнозы.

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"С 3 октября 2023 года НБУ отказался от одной из самых жестких антикризисных мер фиксации курса и вернулся в режим управляемой гибкости. Это была часть стратегии, принятой в июне 2023 года и являющейся частью наших договоренностей с МВФ, это Стратегия валютной либерализации", – сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Он отметил: у этой стратегии есть три составляющие. В частности:

отказ от фиксированного курса и возврат к управляемой гибкости;

валютная либерализация – т.е. смягчение валютных ограничений на движение капитала;

постепенное восстановление режима инфляционного таргетирования.

В то же время, отметил он, у Нацбанка был шанс перейти в режим управляемой гибкости на несколько месяцев раньше. Однако там "сделали ставку на то, чтобы быть консервативными, осторожными".

Вместе с тем, подчеркнул глава НБУ, регулятор никогда не дает прогнозы касаемо курса. Ведь отвечает за реализацию определенной курсовой политики.

"Мы будем обеспечивать устойчивость валютного рынка, мы будем возвращать функционирование валютного рынка, – то, к чему мы привыкли и что делает нас сильнее, – рыночные отношения, нормальность. То, что существовало до войны", – резюмировал он.

Будут ли резко повышать курс

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") ранее объяснил: прописанный в проекте бюджета-2025 курс доллара в 45 грн не является уровнем, к которому власти будут опускать гривню. Это прогноз, необходимый для подсчета, в частности, расходов, связанных с импортом. При этом все считается с запасом – поэтому часто этот прогнозный курс завышают для перестраховки и согласования бюджета с партнерами. Он отметил: каким будет курс на самом деле, никто не знает.

"Как прогноз совпадает с реальностью – коротко, почти никак. Раз в 10 лет угадывают. Поэтому я очень советую относиться к курсу 45 грн за доллар в следующем году очень скептически", – сказал народный депутат.

В целом же, рассказал он, курс доллара закладывают в бюджет, "потому что нужно посчитать, сколько придет иностранной помощи в гривне/сколько потратим на обслуживание долга". А кроме того:

для расчета доходов от таможни и акцизов," которые в основном напрямую зависят от курса";

для понимания расходов, связанных с импортом, – "например, иностранное оружие".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время до конца 2024 года в Украине не ожидается существенных изменений курса доллара. По прогнозам банковского сектора, курсовые колебания валюты будут происходить в текущем коридоре 41,3-42 грн, что в целом совпадает с курсовыми расчетами, заложенными в государственный бюджет на 2024 год (42,1 грн на конец года). Соответственно, скупать доллары в надежде быстро заработать резона нет.

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