Украинцам рассказали, что будет с долларом до конца недели: какой курс ожидать

Банковский сектор не исключает подорожания наличного доллара на текущей неделе – 5-12 февраля. По прогнозу, в это время стоимость американской валюты будет находится в пределах коридора купли и продажи от 38 до 39,5 грн. Вечером же 4 февраля банки покупают валюту в среднем по 37,6 грн, а продают по 38,1 грн.

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О возможных изменениях рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: разница же между курсами купли-продажи напрямую будет зависеть от текущего спроса на наличную валюту. Составлять же эта разница, по прогнозу, будет:

в пределах 50 коп. в банках;

до 1 грн в обменниках.

В то же время, по его словам, ежедневные колебания курсов на наличном рынке будут находиться в рамках 30-50 коп.

Какой ожидается общая ситуация на валютном рынке

В целом же, отметил банкир, стратегически ситуация на валютном рынке не претерпит существенных изменений. Ведь действие режима "управляемой гибкости", введенное НБУ, будет продолжаться.

Соответственно, подчеркнул Лесовой, рынку будут присущи частые и разносторонние изменения курсов валют на межбанке – сообразно с рядом факторов. В частности:

соотношением спроса и предложения;

активностью регулятора, который будет "гасить" чрезмерный спрос валютными интервенциями.

В то же время, по его словам, "наличный рынок будет соответственно реагировать на все изменения межбанка". В частности, игроки рынка будут добавлять в курс межбанка собственную комиссию, которая и будет формировать разницу между курсами безналичного и наличного рынков.

В общем же, подчеркнул Лесовой, в течении 5-12 февраля на валютном рынке Украины следует ожидать удержания определенного баланса на рынке валют и сохранения относительной "стабильности" курсовых изменений. "Однако в ситуацию могут вмешаться и другие обстоятельства, которые сейчас предусмотреть достаточно сложно", – резюмировал он.

Каким будет официальный курс доллара

В свою очередь, Нацбанк на 5 февраля выставил официальный курс доллара на уровне 37,57 грн. Т.е., опустил на 3 коп. по сравнению с действовавшим на выходных.

Вообще же, как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Вернут ли фиксированный курс

В то же время, НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

Более того, подчеркнул Николайчук, НБУ предупреждал, что подобное может происходить. "Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября [2023 года]. ...Возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается", – сказал он.

При этом он отметил: от фиксированного курса Нацбанк отошел, когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки. А сам режим управляемой гибкости курса позволяет ему обеспечивать достижение ряда важных задач. В частности, сохранение привлекательности гривневых инструментов:

депозитов;

облигаций внутренних государственных ссуд (ОВГЗ).

"Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной. И точно не угрожает выполнению этой задачи", – уверил Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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