Новые правила продажи долларов в Украине: сколько можно купить валюты

Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты – в т.ч., долларов, – сколько им требуется. При чем, как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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До этого же купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла об:

остатке наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объеме превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом же регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, ожидают там, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Какая ситуация на рынке

Вместе с тем, с 15 по 21 января в Украине не ожидается существенных изменений курса наличного доллара. По прогнозам, американская валюта будет стоить 38,5-39,5 грн, что в целом соответствует текущим показателям. А разница между курсами покупки и продажи, как и текущие курсовые изменения, не превысит 50-60 коп.

"В течении следующей недели глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Так, благодаря вмешательству регулятора в межбанк, баланс между спросом и предложением сохранится, что автоматически отразится на наличном рынке", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом он подчеркнул: также слегка спадет напряжение, вызванное рядом "военных" факторов. В частности:

вражескими обстрелами;

событиями на фронте;

массированной информационной атакой на сознание украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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