В НБУ рассказали, что намерены делать с долларом: вернут ли фиксироованный курс

НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – является нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук. Более того, подчеркнул он, регулятор предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября [2023 года]. ... Возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается", – сказал Николайчук.

При этом он подчеркнул: от фиксированного курса Нацбанк отошел, когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки. А сам режим управляемой гибкости курса позволяет ему обеспечивать достижение ряда важных задач. В частности, сохранение привлекательности гривневых инструментов:

депозитов;

облигаций внутренних государственных ссуд (ОВГЗ).

"Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной. И точно не угрожает выполнению этой задачи", – уверил Николайчук.

Почему фиксированный курс был опасным для Украины

Фиксированный курс доллара действовал в Украине с начала полномасштабной войны. Сперва он составлял 29,25 грн/долл. А с 21 июля 2022 года был повышен до 36,56 грн/долл. – уровня, на котором и продержался до 2 октября 2023 года.

При этом в самом Нацбанке отмечали, что длительная фиксация обменного курса может привести к возникновению дисбалансов и вызвать серьезные проблемы в будущем. "Это может не только ослабить экономику и финансовую систему сейчас, но и усложнить возобновление деловой активности на этапе восстановления Украины", – объяснили в НБУ.

В качестве примера там привели валютные кризисы 2008 и 2014-2015 годов, когда национальная валюта существенно ослаблялась. Глубина этих кризисов во многом усиливалась из-за многолетней фиксации курса, объясняют специалисты.

"Многолетнее удержание курса на одном уровне обычно заканчивается одинаково. Речь идет о накоплении валютных дисбалансов, исчерпании международных резервов, вынужденной глубокой девальвации и значительном экономическом спаде. К тому же длительная фиксация курса создает обманчивое чувство его стабильности. Чем дольше НБУ удерживал бы этот режим, тем труднее было бы из него выходить", – объяснили в НБУ.

Что будет с курсом в феврале

Тем временем, в банковском секторе ожидают, что в феврале наличный курс доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Вечером же 28 января банки покупают доллар в среднем по 37,8 грн, а продают по 38,35 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке, но удорожание в продаже.

При этом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в зависимости от текущих обстоятельств, курсы продаж на наличном рынке будут существенно разными. Так:

в банках они будут выше курса покупки до 0,6 грн;

"в обменных пунктах эта разница может время от времени достигать 1 грн и более".

"Кроме того, важным для валютного рынка будет и то, что наличный рынок будет подстраиваться под ситуацию на межбанке, а разница между безналичным и наличным курсами вероятнее всего не превысит 0,5-1 грн. При этом курсы покупки на наличном рынке будут конкурировать между собой: например, разница между курсами покупки в банках и обменных пунктах будет достаточно незначительной – на уровне 0,1-0,2 грн", – отметил Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 декабря 2023 года в Украине действуют новые правила продажи населению наличной валюты. Теперь украинцы могут купить в банках и обменниках столько, к примеру, долларов, сколько им нужно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!