Украинцам переписали правила бронирования: на кого распространяется нововведение

В Украине упростили бронирование работников отечественных производителей трансформаторного оборудования, чтобы сохранить ключевых специалистов и не допустить остановок в работе энергетической сферы. Предприятия смогут получать статус критически важных при соответствии двум или более критериям, а все их военнообязанные работники будут подлежать бронированию.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины. Речь идет о внесении изменений в действующие правила бронирования во время мобилизации, которые имеют целью сохранить специалистов на стратегически важных предприятиях.

Именно эти компании обеспечивают работу энергетической и газотранспортной систем, а также участвуют в ремонте и восстановлении инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталия Киндратива, государство должно сохранить специалистов, без которых стабильная работа энергетической отрасли невозможна. Он подчеркнул, что принятые изменения позволят производителям трансформаторного оборудования работать без остановок.

Отдельное внимание правительство уделило вопросу определения предприятий как критически важных. Теперь отечественные производители трансформаторного оборудования для энергетической сферы смогут получить такой статус в случае соответствия как минимум двум установленным критериям. Отмечается, что это значительно упростит процедуру и сделает ее более гибкой с учетом реальных потребностей отрасли.

Фактически новые правила позволяют бронировать всех военнообязанных работников таких предприятий, что минимизирует риски кадрового дефицита. Ожидается, что это положительно повлияет на темпы производства, ремонта и восстановления трансформаторного оборудования, которое является критически важным для стабильного электроснабжения по всей стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине приняли решение о 100% бронировании работников энергетических и коммунальных предприятий, которые ликвидируют последствия российских ударов и чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что это должно ускорить восстановление света и тепла в регионах и лишить местные власти возможности объяснять задержки нехваткой кадров.

