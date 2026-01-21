Еще одна категория работников получит 100%-ное бронирование: Зеленский рассказал, кого это будет касаться

В Украине приняли решение о 100% бронировании работников энергетических и коммунальных предприятий, которые ликвидируют последствия российских ударов и чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что это должно ускорить восстановление света и тепла в регионах и лишить местные власти возможности объяснять задержки нехваткой кадров.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Решение уже подготовлено и будет касаться именно тех предприятий и служб, без которых невозможно оперативное восстановление электро и теплоснабжения, воды, работы котельных и сетей.

Президент подчеркнул, что весь персонал, задействованный в ликвидации последствий ударов, должен быть забронирован от мобилизации. Это означает, что работников энергетики и коммунальной сферы не смогут изымать с рабочих мест в период, когда они критически нужны для стабилизации ситуации в городах.

Проверку всей информации по бронированию поручено премьер-министру Юлии Свириденко и министру обороны Михаилу Федорову. Власть стремится избежать ситуаций, когда решение существует формально, но не работает на практике из-за бюрократии или разночтений на местах.

Отдельный акцент Зеленский сделал на ответственности местных властей. По его словам, дефицит эффективного реагирования не должен списываться на нехватку людей. "У городов есть ресурс для привлечения людей на работу", – подчеркнул президент.

Фактически это сигнал органам местного самоуправления активнее привлекать персонал, оперативно перераспределять ресурсы и не затягивать с ремонтами, прикрываясь кадровыми проблемами. Во время селектора глава государства очертил самые сложные точки на карте страны. Наихудшая ситуация сейчас наблюдается в:

Киеве и Киевской области;

Харьковской области;

Сумской области;

Черниговской области;

Днепропетровской области.

По состоянию на утро 21 января около 4000 жилых домов в Киеве остаются без теплоснабжения, а почти 60% столицы без электричества. Зеленский также публично не согласился с оценкой городских властей относительно достаточности имеющихся сил для ликвидации последствий атак.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году в Украине изменятся требования для бронирования от мобилизации военнообязанных украинцев. В частности, более чем на 1,5 тыс. грн вырастет показатель минимальной зарплаты, которая должна им начисляться – если декабрьская зарплата окажется ниже необходимой, бронь могут отменить.

