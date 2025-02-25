Украинские обменники покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

В полдень 25 февраля украинские обменники выставили курс доллара на среднем уровне 41,49/41,83 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. ниже в покупке, но на 4 коп. выше в продаже, чем вечером предыдущего дня.

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А вот в банках изменений практически не произошло. Там курс наличного доллара определили в средние 41,45/42 грн (покупка/продажа), что:

на 2 коп. выше в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения продают доллар по 41,9-42,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41,95 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,9 грн;

Сенс Банк – 42 грн;

Укрсиббанк – 42 грн;

Кредобанк – 41,99 грн;

Таскомбанк – 42,1 грн;

абанк – 42,1 грн.

Покупают же они его по 41,35-41,61 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,35 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,45 грн;

Кредобанк – 41,61 грн;

Таскомбанк – 41,5 грн;

абанк – 41,5 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Украинцы могут отменить обмен долларов

В то же время после обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. "обратный обмен" – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести такой обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.

Как рассказали в НБУ, еще одним условием для проведения обратного обмена является наличие соответствующего документа. Им может быть:

квитанция;

​​расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу, в период до 2 марта стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах 41,6-42,3 грн. Таким же будет курс доллара в обменниках.

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