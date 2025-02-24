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Украинцы могут отменить обмен долларов: какое условие для возврата денег

Роман Костюченко
Личные финансы
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Украинцы могут отменить обмен долларов

После обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести обратный обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили, что еще одним условием для проведения обратного обмена является наличие соответствующего документа. Им может быть:

  • квитанция;
  • ​​расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – говорится в сообщении.

После обмена валюты украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты"

ПриватБанк обновил правила обмена валют

В то же время, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. Там отметили:

  • При обмене используется наличный курс ПриватБанка.
  • Сдача до 100 грн зачисляется на карту или мобильный счет.
  • Устройства работают круглосуточно.

Найти же устройства для обмена валюты можно по ссылке. После перехода по ней следует выбрать "Банкоматы" – "Прием наличных пачкой".

При этом за 1 операцию обменять можно лишь строго лимитированную сумму. В частности:

  • до 1 000 долларов;
  • до 1 000 евро.