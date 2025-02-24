Украинцы могут отменить обмен долларов: какое условие для возврата денег

После обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести обратный обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили, что еще одним условием для проведения обратного обмена является наличие соответствующего документа. Им может быть:

квитанция;

​​расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – говорится в сообщении.

ПриватБанк обновил правила обмена валют

В то же время, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. Там отметили:

При обмене используется наличный курс ПриватБанка.

Сдача до 100 грн зачисляется на карту или мобильный счет.

Устройства работают круглосуточно.

Найти же устройства для обмена валюты можно по ссылке. После перехода по ней следует выбрать "Банкоматы" – "Прием наличных пачкой".

При этом за 1 операцию обменять можно лишь строго лимитированную сумму. В частности: