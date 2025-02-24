Украинцы могут отменить обмен долларов: какое условие для возврата денег
После обмена валюты (к примеру, долларов) украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту и получить назад свои деньги. Такая возможность предусмотрена правилами НБУ. Впрочем, есть условие – провести обратный обмен можно только в течение 15 минут после изначальной операции.
Об этом сообщили в НБУ. Там отметили, что еще одним условием для проведения обратного обмена является наличие соответствующего документа. Им может быть:
- квитанция;
- расчетный документ.
"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – говорится в сообщении.
ПриватБанк обновил правила обмена валют
В то же время, ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют, в частности долларов, с помощью устройства АТМ-Recycler. Там отметили:
- При обмене используется наличный курс ПриватБанка.
- Сдача до 100 грн зачисляется на карту или мобильный счет.
- Устройства работают круглосуточно.
Найти же устройства для обмена валюты можно по ссылке. После перехода по ней следует выбрать "Банкоматы" – "Прием наличных пачкой".
При этом за 1 операцию обменять можно лишь строго лимитированную сумму. В частности:
- до 1 000 долларов;
- до 1 000 евро.