Банки готовятся ощутимо менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать после 1 марта

В украинских банках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (23 февраля – 1 марта) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,3 грн. В то же время вечером 22 февраля банки покупают доллары в среднем по 41,4 грн, а продают по 42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются и в обменниках. Как рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, с понедельника курс наличного доллара в них будет находится в рамках 41,8-42,3 грн – как и в банках. Вечером же 22 февраля обменные пункты покупали валюту в среднем по 41,49 грн, а продавали по 41,78 грн.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

"На валютном рынке ожидается еще одна неделя относительной курсовой стабильности, без особых событий, которые могли бы иметь негативный эффект. Общая ситуация на рынке останется уравновешенной", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Впрочем, отметил он, предусмотреть все факторы, которые могут вмешаться в существующую курсовую конъюнктуру, крайне трудно. Ведь, к примеру, пока неизвестно:

что будет происходить на фронте;

какие настроения будут господствовать в социуме и т.д.

Тем не менее, резюмировал банкир, новая неделя точно будет лишена курсовых "сюрпризов". А спрос и предложение будут "более или менее уравновешенными".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ухудшились долгосрочные ожидания по курсу доллара. Так, финансовые аналитики прогнозируют, что к концу года тот будет находиться на уровне 45,19 грн, тогда как в декабре-2024 они ожидали курса 44,83 грн/доллар.

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