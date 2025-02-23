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Банки готовятся ощутимо менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать после 1 марта

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Банки готовятся ощутимо менять курс доллара

В украинских банках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (23 февраля – 1 марта) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,3 грн. В то же время вечером 22 февраля банки покупают доллары в среднем по 41,4 грн, а продают по 42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Такие же процессы ожидаются и в обменниках. Как рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, с понедельника курс наличного доллара в них будет находится в рамках 41,8-42,3 грн – как и в банках. Вечером же 22 февраля обменные пункты покупали валюту в среднем по 41,49 грн, а продавали по 41,78 грн.

Курс доллара в украинских обменниках

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

Какой курс доллара выставили украинские банки

"На валютном рынке ожидается еще одна неделя относительной курсовой стабильности, без особых событий, которые могли бы иметь негативный эффект. Общая ситуация на рынке останется уравновешенной", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Впрочем, отметил он, предусмотреть все факторы, которые могут вмешаться в существующую курсовую конъюнктуру, крайне трудно. Ведь, к примеру, пока неизвестно:

  • что будет происходить на фронте;
  • какие настроения будут господствовать в социуме и т.д.

Тем не менее, резюмировал банкир, новая неделя точно будет лишена курсовых "сюрпризов". А спрос и предложение будут "более или менее уравновешенными".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ухудшились долгосрочные ожидания по курсу доллара. Так, финансовые аналитики прогнозируют, что к концу года тот будет находиться на уровне 45,19 грн, тогда как в декабре-2024 они ожидали курса 44,83 грн/доллар.

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