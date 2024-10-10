Украинские обменники "отменили" старый курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках переписали курс доллара. В полдень 10 октября они определили его на среднем уровне 41/41,48 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. дешевле в покупке, но на 4 коп. дороже в продаже, чем вечером предідущего дня.

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А вот в банках изменений не произошло. Как и днем ранее, они определили курс наличного доллара в средние 41,05/41,5 грн (покупка/продажа).

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,45-41,05 грн. Так:

ПриватБанк – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,9 грн;

Райффайзен Банк – 41 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Укрсиббанк – 40,95 грн;

Сенс Банк – 41,05 грн;

Универсал Банк – 40,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Продают же они ее по 41,37-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,45 грн;

Укрэксимбанк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,37 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн;

Универсал Банк – 41,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,44 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Чего ожидать от курса через несколько месяцев

В то же время, украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е., у бизнеса ожидания более позитивные. Как отметили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), такой прогноз сделан "с учетом среднего курса валюты в бюджете 2025 года".

В то же время, напомним: компании используют прогнозы курса для планирования бюджетов. А также:

инвестиций;

экспортно-импортных операций.

При этом изменение курса может повлиять на прибыльность бизнеса. Особенно, для экспортеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Нацбанке позитивно оценивают отказ от фиксированного курса доллара в октябре 2023 года. При этом там отмечают: осуществить это можно было даже раньше, однако в регуляторе решили быть осторожными. Вместе с тем там отказались прогнозировать, каким будет курс в будущем – напомнив, что регулятор отвечает за реализацию определенной курсовой политики, а не за прогнозы.

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