Украинские обменники "отменили" старый курс: сколько теперь стоит доллар
В украинских обменниках переписали курс доллара. В полдень 10 октября они определили его на среднем уровне 41/41,48 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. дешевле в покупке, но на 4 коп. дороже в продаже, чем вечером предідущего дня.
А вот в банках изменений не произошло. Как и днем ранее, они определили курс наличного доллара в средние 41,05/41,5 грн (покупка/продажа).
В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,45-41,05 грн. Так:
- ПриватБанк – 40,85 грн;
- Укрэксимбанк – 40,9 грн;
- Райффайзен Банк – 41 грн;
- ПУМБ – 41 грн;
- Укрсиббанк – 40,95 грн;
- Сенс Банк – 41,05 грн;
- Универсал Банк – 40,45 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41 грн.
Продают же они ее по 41,37-41,6 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,45 грн;
- Укрэксимбанк – 41,5 грн;
- Райффайзен Банк – 41,37 грн;
- ПУМБ – 41,6 грн;
- Укрсиббанк – 41,5 грн;
- Сенс Банк – 41,5 грн;
- Универсал Банк – 41,45 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41,44 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Чего ожидать от курса через несколько месяцев
В то же время, украинский бизнес ожидает, что в 2025 году курс доллара вырастет до 44 грн. При этом в проекте бюджета на следующий год курс предусмотрен на уровне 45 грн. Т.е., у бизнеса ожидания более позитивные. Как отметили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), такой прогноз сделан "с учетом среднего курса валюты в бюджете 2025 года".
В то же время, напомним: компании используют прогнозы курса для планирования бюджетов. А также:
- инвестиций;
- экспортно-импортных операций.
При этом изменение курса может повлиять на прибыльность бизнеса. Особенно, для экспортеров.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Нацбанке позитивно оценивают отказ от фиксированного курса доллара в октябре 2023 года. При этом там отмечают: осуществить это можно было даже раньше, однако в регуляторе решили быть осторожными. Вместе с тем там отказались прогнозировать, каким будет курс в будущем – напомнив, что регулятор отвечает за реализацию определенной курсовой политики, а не за прогнозы.
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