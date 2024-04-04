Украинские обменники отказались удерживать курс: сколько теперь стоит доллар
В украинских обменниках подешевел доллар. Утром 4 апреля они покупают его в среднем по 38,73 грн, что на 8 коп. ниже, чем днем ранее, а продают по 39,51 грн – на 4 коп. дешевле.
А вот в банках изменения меньше – здесь они затронули только стоимость в продаже. Утром 4 апреля они выставили ее курс на среднем уровне 39,1/39,55 грн (покупка/продажа), что:
- на 5 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее;
- осталось на прежнем уровне в покупке.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 39,45-39,6 грн. Так:
- ПриватБанк – 39,5 грн;
- Укрэксимбанк – 39,55 грн;
- ПУМБ – 39,6 грн;
- Сенс Банк – 39,5 грн;
- Креди Агриколь Банк – 39,45 грн.
Покупают же они ее по 38,95-39,1 грн. В частности:
- ПриватБанк – 38,9 грн;
- Укрэксимбанк – 38,95 грн;
- ПУМБ – 39,1 грн;
- Сенс Банк – 39,05 грн;
- Креди Агриколь Банк – 39 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Нацбанк же обновил официальный курс до 39,2 грн. Что на 12 коп. ниже, чем днем ранее.
Валютных послаблений пока не будет
В свою очередь, заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук сообщил, что Украине удалось стабилизировать валютный рынок, что позволило отойти от фиксации курса гривни к доллару. Однако к переходу ко второму этапу либерализации страна еще не готова – необходимые условия для этого все еще формируются.
"НБУ уже реализовал большую часть мер первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений. Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются", – резюмировал он.
При этом заместитель председателя НБУ подчеркнул: достигнутые результаты позволили НБУ перейти к снижению учетной ставки. А также:
- ввести режим управляемой гибкости курса;
- начать смягчать валютные ограничения.
"Несмотря на полномасштабное вторжение и непрерывные террористические атаки россиян, украинская финансовая система бесперебойно работает. Как результат, в 2023 году экономика вернулась к восстановлению. Кроме сохранения макрофинансовой устойчивости, этому способствовала высокая адаптивность украинского бизнеса и населения, мягкая фискальная политика и значительные урожаи", – резюмировал Николайчук.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, что в целом в апреле курс наличного доллара в Украине ожидается на уровне 39-40 грн. А разница между курсами купли и продаж будет на уровне марта.
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