Украинские обменники отказались удерживать курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских обменниках подешевел доллар. Утром 4 апреля они покупают его в среднем по 38,73 грн, что на 8 коп. ниже, чем днем ранее, а продают по 39,51 грн – на 4 коп. дешевле.

А вот в банках изменения меньше – здесь они затронули только стоимость в продаже. Утром 4 апреля они выставили ее курс на среднем уровне 39,1/39,55 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 39,45-39,6 грн. Так:

ПриватБанк – 39,5 грн;

Укрэксимбанк – 39,55 грн;

ПУМБ – 39,6 грн;

Сенс Банк – 39,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,45 грн.

Покупают же они ее по 38,95-39,1 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,9 грн;

Укрэксимбанк – 38,95 грн;

ПУМБ – 39,1 грн;

Сенс Банк – 39,05 грн;

Креди Агриколь Банк – 39 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Нацбанк же обновил официальный курс до 39,2 грн. Что на 12 коп. ниже, чем днем ранее.

Валютных послаблений пока не будет

В свою очередь, заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук сообщил, что Украине удалось стабилизировать валютный рынок, что позволило отойти от фиксации курса гривни к доллару. Однако к переходу ко второму этапу либерализации страна еще не готова – необходимые условия для этого все еще формируются.

"НБУ уже реализовал большую часть мер первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений. Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются", – резюмировал он.

При этом заместитель председателя НБУ подчеркнул: достигнутые результаты позволили НБУ перейти к снижению учетной ставки. А также:

ввести режим управляемой гибкости курса;

начать смягчать валютные ограничения.

"Несмотря на полномасштабное вторжение и непрерывные террористические атаки россиян, украинская финансовая система бесперебойно работает. Как результат, в 2023 году экономика вернулась к восстановлению. Кроме сохранения макрофинансовой устойчивости, этому способствовала высокая адаптивность украинского бизнеса и населения, мягкая фискальная политика и значительные урожаи", – резюмировал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, что в целом в апреле курс наличного доллара в Украине ожидается на уровне 39-40 грн. А разница между курсами купли и продаж будет на уровне марта.

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