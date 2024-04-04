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Украинские обменники отказались удерживать курс: сколько теперь стоит доллар

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
1,2 т.
Украинские обменники отказались удерживать курс доллара

В украинских обменниках подешевел доллар. Утром 4 апреля они покупают его в среднем по 38,73 грн, что на 8 коп. ниже, чем днем ранее, а продают по 39,51 грн – на 4 коп. дешевле.

А вот в банках изменения меньше – здесь они затронули только стоимость в продаже. Утром 4 апреля они выставили ее курс на среднем уровне 39,1/39,55 грн (покупка/продажа), что:

  • на 5 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее;
  • осталось на прежнем уровне в покупке.
Курс наличного доллара в украинских банках

В целом же крупные учреждения продают валюту по 39,45-39,6 грн. Так:

  • ПриватБанк – 39,5 грн;
  • Укрэксимбанк – 39,55 грн;
  • ПУМБ – 39,6 грн;
  • Сенс Банк – 39,5 грн;
  • Креди Агриколь Банк – 39,45 грн.
В украинских обменниках подешевел доллар

Покупают же они ее по 38,95-39,1 грн. В частности:

  • ПриватБанк – 38,9 грн;
  • Укрэксимбанк – 38,95 грн;
  • ПУМБ – 39,1 грн;
  • Сенс Банк – 39,05 грн;
  • Креди Агриколь Банк – 39 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

ПриватБанк покупает доллар по 38,9 грн

Нацбанк же обновил официальный курс до 39,2 грн. Что на 12 коп. ниже, чем днем ранее.

Нацбанк обновил официальный курс до 39,2 грн

Валютных послаблений пока не будет

В свою очередь, заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук сообщил, что Украине удалось стабилизировать валютный рынок, что позволило отойти от фиксации курса гривни к доллару. Однако к переходу ко второму этапу либерализации страна еще не готова – необходимые условия для этого все еще формируются.

"НБУ уже реализовал большую часть мер первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений. Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются", – резюмировал он.

При этом заместитель председателя НБУ подчеркнул: достигнутые результаты позволили НБУ перейти к снижению учетной ставки. А также:

  • ввести режим управляемой гибкости курса;
  • начать смягчать валютные ограничения.

"Несмотря на полномасштабное вторжение и непрерывные террористические атаки россиян, украинская финансовая система бесперебойно работает. Как результат, в 2023 году экономика вернулась к восстановлению. Кроме сохранения макрофинансовой устойчивости, этому способствовала высокая адаптивность украинского бизнеса и населения, мягкая фискальная политика и значительные урожаи", – резюмировал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, что в целом в апреле курс наличного доллара в Украине ожидается на уровне 39-40 грн. А разница между курсами купли и продаж будет на уровне марта.

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