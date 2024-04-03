Банки не стали удерживать курс: сколько теперь стоит доллар

В украинских банках подорожал наличный доллар. Утром 3 апреля они выставили его курс на среднем уровне 39,1/39,6 (покупка/продажа), что на 19 коп. дороже в покупке, чем днем ранее, и на 15 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 39-39,25 грн. В частности:

ПриватБанк – 39 грн;

Укрэксимбанк – 39,05 грн;

ПУМБ – 39,1 грн;

Сенс Банк – 39,25 грн;

Креди Агриколь Банк – 39 грн.

Продают же они ее по 39,6-39,7 грн. Так:

Приватбанк – 39,6 грн;

Укрексімбанк – 39,65 грн;

ПУМБ – 39,6 грн;

Сенс Банк – 39,7 грн;

Креді Агріколь Банк – 39,6 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Подорожал доллар и в обменниках. Утром 3 апреля они выставили его курс на среднем уровне 38,81/39.55 грн (покупка/продажа), что сразу на 11 коп. выше в покупке и на 7 коп. в продаже, чем днем ранее.

В то же время НБУ обновил официальный курс доллара почти до исторического уровня. 3 апреля тот составляет 39,32 грн, что всего на 2 коп. ниже рекордного.

Впрочем, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Каким будет курс доллара в апреле

В свою очередь, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что в целом в апреле курс наличного доллара в Украине ожидается на уровне 39-40 грн. Он отметил: разница между курсами купли и продаж будет на уровне марта. В частности:

до 50–60 коп. в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

В целом же, отметил Лесовой, в апреле любые валютные изменения не будут представлять глобальную угрозу. "Ежедневные курсовые колебания станут уже привычным выразителем состояния "меняющейся стабильности", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в экспертной среде ожидают ощутимого изменения курса наличного доллара в банках. По прогнозу, до конца рабочей недели (5 апреля) он будет в них стоить от 38,4 до 39,75 грн.

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