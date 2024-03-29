В обменниках готовятся пересчитывать курс: украинцам рассказали, что будет с долларом в апреле

В апреле в Украине ожидается изменение курса наличного доллара – в сторону удешевления в покупке и удорожания в продаже. По прогнозу банковского сектора, стоимость валюты будет находится в рамках 39-40 грн. Вечером же 29 марта банки выставили курс на среднем уровне 39,05/39,5 грн (покупка/продажа). Обменники – 39,05/39,42 грн.

О грядущих изменения OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: ожидается, что разница между курсами купли и продаж будет на уровне марта. В частности:

до 50–60 коп. в банках;

до 0,6-1 грн в обменных пунктах.

Ежедневные же курсовые изменения составят до 30-50 коп. в банках. И до 50 коп. в обменниках.

В целом же, отметил Лесовой, в апреле любые валютные изменения не будут представлять глобальную угрозу. "Ежедневные курсовые колебания станут уже привычным выразителем состояния "меняющейся стабильности", – резюмировал банкир.

Сколько можно покупать долларов

Ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого купить можно было лишь определенную сумму. В частности, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих, напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. В частности, речь шла:

В самом регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Национальном банке рассматривают возможность привязки курса гривни к евро вместо доллара. Причина – рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евро.

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