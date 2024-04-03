В Нацбанке рассказали, что будут делать с валютными ограничениями: чего ожидать

Украине удалось стабилизировать валютный рынок, что позволило отойти от фиксации курса гривни к доллару. Однако к переходу ко второму этапу либерализации страна еще не готова – необходимые условия для этого все еще формируются.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук. Он отметил: в целом смягчение ограничений и ощутимое снижение учетной ставки за последние 9 месяцев поддерживают восстановление экономики.

"Несмотря на полномасштабное вторжение и непрерывные террористические атаки россиян, украинская финансовая система бесперебойно работает. Как результат, в 2023 году экономика вернулась к восстановлению. Кроме сохранения макрофинансовой устойчивости, этому способствовала высокая адаптивность украинского бизнеса и населения, мягкая фискальная политика и значительные урожаи", – говорится в сообщении.

При этом Николайчук подчеркнул: достигнутые результаты позволили НБУ перейти к снижению учетной ставки. А также:

ввести режим управляемой гибкости курса;

смягчать валютные ограничения.

Однако необходимы условия для перехода системы ко второму этапу либерализации рынка, по его словам, только формируются. Потому система еще не готова к переходу к нему.

"НБУ уже реализовал большую часть мер первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений. Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются", – резюмировал он.

Ранее же он Николайчук подчеркнул: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Исходя их этого, периодичское обновление официального курса доллара до исторического уровня не должно пугать украинцев. Даже если такое просходит несколько дней кряду.

НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара

Ранее же Николайчук подчеркивал: НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Он объяснял: от этой практики отошли сознательно – когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки.

Более того, отмечал заместитель председателя НБУ, сам режим управляемой гибкости курса позволяет ему обеспечивать достижение ряда важных задач. В частности, сохранение привлекательности гривневых инструментов:

депозитов;

облигаций внутренних государственных ссуд (ОВГЗ).

Как сообщал OBOZ.UA, ограничения на количество покупаемой иностранной валюты, в т. ч. долларов, в Украине больше не действуют. Это позволяет людям покупать столько валюты, сколько им нужно, причем как в банках, так и в обменниках.

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